DVG-Kundencenter zwei Tage lang geschlossen – der Grund

Das DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof in Duisburg bleibt zwei Tage lang geschlossen – der Grund.

Duisburg Warum das Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) am Hauptbahnhof zwei Tage geschlossen bleibt und was das für Kunden bedeutet.

Das Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) am Hauptbahnhof bleibt aufgrund einer Weiterbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstag, 16. Januar, und am Mittwoch, 17. Januar, geschlossen. Der telefonische Kundenservice ist wie sonst auch von montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Die DVG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis.

