Ein neues Bündnis für mehr Sicherheit auf Duisburgs Straßen

Duisburg-Nord Mancher Duisburger fühlt sich auf der Straße unsicher. Was kann gegen Gewalt und für mehr Sicherheit getan werden? Der Norden sucht Lösungen.

Wie kann man der zunehmenden Gewalt auf Duisburgs Straßen begegnen? Wie das Sicherheitsgefühl der Bürger im Norden verbessern? Ein aktuelles und drängendes Thema, das nicht nur den SV Rhenania Hamborn beschäftigt. Der Verein ist schon mehrfach für seine Integrationsarbeit und Projekte gegen Gewalt und Rassismus auf dem Fußballplatz ausgezeichnet worden. Jetzt hat er andere Vereine, Polizei und Multiplikatoren aus dem Jugend- und Sozialbereich eingeladen, um gemeinsam über Lösungsansätze zu diskutieren. Cafer Kaya, Vorsitzender des SV Rhenania Hamborn, stimmt die Teilnehmer mit den Worten ein: „Die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben, wird immer geringer. Oft fehlt das Unrechtsbewusstsein.“

Es sind an diesem Abend vor allem sind Menschen in den Hamborner Ratskeller gekommen, die beruflich oder im Ehrenamt mit den vielen Facetten von Gewalt zu tun haben. „Es ist spannend, Anregungen von Insidern entgegenzunehmen und nach Lösungen zu suchen“, meint Wiebke Claussen vom Projekt „Stark im Norden“, eine von über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Duisburger Professor sagt: Gewalt entsteht oft aus eigenen Gewalterfahrungen

Den Bogen von der Theorie zur Praxis spannte Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan, Professor für Moderne Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen. Längst sei Gewaltbereitschaft gerade bei Jugendlichen kein Merkmal fremder Kulturen, vielmehr sei es ein Kulturen übergreifendes Problem. In der Türkei gebe es den Satz „Wer seinen Sohn liebt, schont die Rute nicht“. In Deutschland hieße das „Eine Tracht Prügel hat noch keinem geschadet“. Das habe nachhaltige Wirkung. So sei es durch zahlreiche Untersuchungen erwiesen, dass Gewalt oft durch am „eigene Gewalterfahrungen“ entstehen.

Gewaltvorbeugung sei deshalb bereits in der Grundschule, sogar schon im Kindergarten nötig. Und einbezogen werden müssten nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern vor allem die Eltern. Hinzu kommt nach Uslucans Überzeugung, dass „Kinder heute nicht mehr von der Schule erzogen werden, sondern von YouTube und TikTok.“ Das habe wiederum mit gesellschaftlicher Sprach- und Perspektivlosigkeit zu tun. „Wir müssen Jugendliche mitnehmen und ihnen Perspektiven aufzeigen“, mahnt er.

Kriminalhauptkommissar schockt mit krassen Schilderungen

Die Schilderungen von Kriminalhauptkommissar Jörg Bialon sorgen für große Nachdenklichkeit. Der Polizist arbeitet in einer eigens eingerichteten Dienststelle, die sich sowohl um Opferschutz als auch um die Prävention von Gewalt kümmert. Er sagt, dass es allein in Duisburg knapp 40 Kinder und Jugendliche gebe, die „auffällig“ geworden seien. Dass darunter sogar erst achtjährige Kinder sind, schockt selbst erfahrene Streetworker, Lehrer und Jugendamtsmitarbeiter.

„Ja, die stehen unter Beobachtung“, sagt Bialon. Um die Persönlichkeitsrechte der Minderjährigen zu wahren, wolle er aber nicht ins Detail gehen. „Wir haben erste Informationen über die Betroffenen aus der Schule, von Vereinen oder Nachbarn erhalten. Da gibt es gewisse Indikatoren, die uns hellhörig machen.“ Es gebe immer mehr Hinweise und die Anzahl der Kinder würde zunehmen. „Wir gehen deshalb in die Institutionen, beraten und klären auf. Ziel ist, dass gefährdete Kinder und Jugendliche halt die Kurve kriegen und nicht zu Intensivtätern werden“, so der Polizist.

Man könne noch viel mehr tun, aber an allen Ecken und Ende fehle das Geld dafür. „Das frustriert und zermürbt so manchen von uns. Die Spirale dreht sich immer weiter“, berichtet Mike Kim, Fachbereichsleiter bei der Awo-Integration. Er fordert vehement einen „Runden Tisch der Offenheit und Mittelerhöhung“, denn es gebe durchaus Lösungsansätze, die aber letztlich am fehlenden Geld scheitern.

Ähnliches bewegt auch SPD-Bezirksvertreter Claus Werner Lindner: „Es sind immer nut einzelne Tropfen auf einen heißen Stein, die Jugendliche wieder auf die richtige Bahn bringen. Und immer ist das Geschrei groß, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Sein Fazit: „Wir müssen bei diesem Thema endlich so viel Geld in die Hand nehmen, damit entsprechende Stellen in der Sozialarbeit, aber auch bei Polizei und Ordnungsamt besetzt sind. Dann werden mittelfristig auch die Kosten für Pflichtaufgaben im repressiven Bereich sinken.“

>> SV Rhenania Hamborn will eine stärkere Vernetzung und mehr Austausch

Die Veranstaltung des SV Rhenania Hamborn hat die Weichen für eine verstärkte Vernetzung und intensiveren Austausch der Multiplikatoren gestellt. Der Verein überlegt, wie er die Ergebnisse der Diskussion bündeln kann, um sie auf Nachfolge-Zusammenkünften zu konkretisieren.

„Austausch ist immer gut und bringt was“, befand Asli Sevindim, Ur-Marxloherin, Abiturientin am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und heute Abteilungsleiterin Integration im NRW-Mammut-Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. Sie war als „interessierte Privatperson“ anwesend und ermuntert den Verein, auf jeden Fall weiterzumachen.

