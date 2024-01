Es ist ein Mädchen: Das ist Duisburgs Neujahrsbaby 2024

Duisburg Um 0.17 Uhr kam Duisburgs erstes Neujahrsbaby zur Welt. Die Erste war ein kleines Mädchen. Nur fünf Minuten später folgte ein kleiner Junge.

Einen ungewöhnlich ruhigen Jahreswechsel gab es in den Duisburger Kreißsälen: In zweien kam in der Silvesternacht kein Baby zur Welt. Einen glücklichen Start ins Jahr 2024 bescherte als erstes Kind die kleine Megan ihren Eltern. Das Mädchen kam um 0.17 Uhr im Helios Krankenhaus St. Anna in Huckingen zur Welt.

Neujahrsbaby in Duisburg 2024 heißt Megan

Megan ist das erste Kind für die Eltern Monique Behrend und Florian Keller. „Für ein erstes Kind relativ zügig“ nennt Chef-Hebamme Stefanie Sajcuk die Geburt. Megan wiegt 2990 Gramm bei einer Größe von 49 Zentimetern. Alle Mitglieder der jungen Familie aus Duisburg-Ungelsheim sind wohlauf.

Mahmood und Nesrin Quaidi freuen sich über ihr erstes Kind. Hassan wurde fünf Minuten später geboren als das erste Neujahrsbaby in Duisburg 2024. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Nur fünf Minuten später kam das zweite Baby des Jahres 2024 in Duisburg zur Welt: Für 0.22 Uhr melden die Sana Kliniken die Geburt des kleinen Hassan. Auch für die Eltern Nesrin und Mahmood Quaidi aus Duisburg-Neudorf ist es ihr erstes Kind. Hassan wog bei seiner Geburt 4290 Gramm und misst 52 Zentimeter. Der ganzen Familie geht es ebenfalls gut.

Neujahr 2024: Zwei Kliniken in Duisburg bleiben ohne Silvester-Geburten

Bis zum Neujahrsmorgen um 9.30 Uhr brachten die Ärzte und Hebammen in den Sana-Kliniken drei Kinder zur Welt. Im St. Anna blieb Megan die einzige Geburt in der Nacht auf den 1. Januar. Die Geburtskliniken im Bethesda-Krankenhaus sowie in der Helios-Klinik St. Johannes melden aus der Silvesternacht in Duisburg keine Geburten.

In den Sana Kliniken gab es im Jahr 2023 insgesamt 1589 Geburten, etwas weniger als im Vorjahr mit 1735 Geburten. Von den Geburten im gerade zu Ende gegangenen Jahr waren 74 Zwillingsgeburten und zwei Drillingsgeburten, so dass 1667 Kinder geboren wurden. Von ihnen kamen 67 Kinder als extreme Frühchen zur Welt: Sie brachten es bei ihrer Geburt nur auf ein Gewicht von weniger als 1500 Gramm.

Das St. Anna in Duisburg-Huckingen meldet jedes Jahr um die 500 Geburten, so auch für 2023.

Diese besonderen Geburtsrekorde brachte Duisburg das Jahr 2023

Am Bethesda-Krankenhaus in Hochfeld kamen im vergangenen Jahr wie in den Vorjahren rund 1000 Kinder zur Welt. Für Aufregung nicht nur bei seinen Eltern sorgte 2023 Baby Elian, der auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen geboren wurde – dabei war seine Mutter schon seit Wochen im Bethesda zur Geburt angemeldet gewesen.

Einen anderen Rekord meldet die Helios Klinik St. Johannes für 2023: Das kleinste Frühchen, ein Junge, wurde im Juni in der 25. Schwangerschaftswoche geboren. Bei der Geburt wog der Winzling nur 740 Gramm. Er war damit eines von 19 Frühchen unter 1250 Gramm, die dann im Perinatalzentrum weiter versorgt wurden. Insgesamt verzeichnete das Krankenhaus St. Johannes für das vergangene Jahr 890 Geburten.

