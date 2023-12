Vom Sterne-Restaurant bis zum Schnellimbiss gibt es in Duisburg viele kulinarische Adressen zu entdecken. Unsere Autorinnen und Autoren testen die interessantesten Lokale der Stadt. (Symbolbild)

Gastronomie Essen gehen in Duisburg: Restaurants in der Gastro-Kritik

Duisburg. Regelmäßig testen wir Duisburgs Restaurants. Wo schmeckt’s besonders gut? Welches Lokal enttäuscht? Alle Gastro-Kritiken in der Übersicht.

Wo schmeckt’s besonders gut? Welches Restaurant in Duisburg hat das innovativste Konzept? Und welches Lokal hält vielleicht nicht das, was es verspricht? Unsere Autorinnen und Autoren gehen in ihren Gastro-Kritiken regelmäßig diesen Fragen nach, testen Angebot und Geschmack, aber auch Atmosphäre und Service. Vom Sterne-Restaurant bis zum Schnellimbiss war schon alles dabei.

[Neuigkeiten aus der Duisburger Gastro-Szene, Neueröffnungen und Restaurant-Kritiken – zur Spezialseite]

Denn die Gastro-Landschaft in Duisburg ist vielseitig. Restaurants wie Mod, Küppersmühle oder Villa Patrizia sind aus den Gourmetwegweisern Guide Michelin und Gault & Millau nicht wegzudenken. Lokale wie Lemontree, Lemlem oder Hanzade führen auf kulinarische Reise in andere Regionen der Welt, andere bieten gutbürgerliche deutsche Küche.

Italienische Restaurants: Große Auswahl in Duisburg

Bei unseren Tests geben wir uns nicht zu erkennen, bewerten unabhängig und bezahlen das Essen selbst. Das Gesamturteil setzt sich aus vier Kategorien zusammen. Diese Gastro-Kritiken sind bislang erschienen:

