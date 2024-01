Eurovision-Überraschung: Singt DSDS-Siegerin 2024 beim ESC?

Duisburg Singt DSDS-Siegerin Marie Wegener beim Eurovision Song Contest (ESC)? Wie die Chancen sind und für welches Land die Duisburgerin antreten würde.

Marie Wegener (22) aus Duisburg hat die Chance, für den Zwergstaat San Marino am Eurovision Song Contest 2024 im Mai im schwedischen Malmö zu starten. Wie die Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) von 2018 auf Nachfrage der Redaktion berichtet, habe sie einen Platz im Finale des Vorentscheids am 24. Februar sicher. Aber: Ob die 22-Jährige diese Möglichkeit überhaupt wahrnimmt, ist nach Angaben der Duisburgerin noch nicht sicher.

Doch der Reihe nach: Ein für den Vorentscheid eigens beauftragtes Produzenten-Team aus London habe sie kontaktiert. Sie sei gefragt worden, ob sie in Kürze in der englischen Hauptstadt an Demo-Songs arbeiten möchte, die allerdings auf Künstlicher Intelligenz basieren.

Eurovision: DSDS-Siegerin Marie Wegner aus Duisburg hat Chance auf ESC

„Ich weiß, dass viele dankbar wären, diese Chance überhaupt zu bekommen, aber ich bin kein großer KI-Fan“, erklärt Marie Wegener. „Ich werde deshalb nach London fahren und genau schauen, welche künstlerischen Freiräume wir bekommen, Text und Komposition zu verändern. Da ist noch viel Arbeit nötig. Es ist mir wichtig, dass am Ende ein Song von Menschen entsteht, mit dem ich mich identifizieren kann.“

Zum Hintergrund: Am 28. November 2023 wurde bekannt, dass San Marino RTV, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Zwergstaats, eine Kooperation mit dem KI-Start-up Casperaki eingegangen ist. So sind mehrere Demo-Songs entstanden, von denen einer mit dem bestmöglichen, letzten Schiff im Finale des Vorentscheids „Una Voce Per San Marino 2024“ (Eine Stimme für San Marino 2024) mit insgesamt 16 Teilnehmern präsentiert werden soll. Man darf gespannt sein, ob Marie Wegener dabei sein wird.

Dass sie als Deutsche die Möglichkeit bekommt, liegt daran, dass San Marino keine Einschränkungen hinsichtlich der Nationalität des Interpreten oder der Sprache des Liedes macht. So soll in diesem Jahr auch der Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold mit einer Teilnahme am ESC-Vorentscheid des Zwergstaats liebäugeln. Marie Wegner hat nach eigenen Angaben bisher keinen Bezug zum Land, ist aber ESC-Fan.

Als Mary Lane mit neuen Songs und neuem Look

Ansonsten erfindet sich die Duisburgerin, die noch bei ihren Eltern in Meiderich wohnt, aktuell als Mary Lane mit englischsprachigen Pop-Songs neu – und verändertem Look. So präsentierte sich die 22-Jährige zuletzt mit rotbraunen Haaren in einem sexy Outfit mit kurzem schwarzen Kunstlederkorsett und dünnen, durchsichtigen Handschuhen. Mit der Schlagerbranche hat sie abgeschlossen (wir berichteten).

Die Szene, die die junge Frau über einige Jahre ausgiebig kennengelernt hat, hält sie für verlogen. Schon 2019 habe sie sich nach dem Abitur am Steinbart-Gymnasium in Duisburg auf der Stadiontour mit dem österreichischen „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier („Hulapalu“) nie richtig wohlgefühlt.

Abschied von der Schlagerszene

Die Schlagerzeit hat ihr aber auch einige Fernsehauftritte beschert – unter anderem in großen Shows von Florian Silbereisen. „Ohne Schlager wäre ich wahrscheinlich schon längst von der Bildfläche verschwunden“, sagt Marie Wegener, die nun aber konsequent, wie sie immer war, einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ob er auch zum ESC führen wird, bleibt abzuwarten.

