Explosion in Duisburger Wohnhaus – großer Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Duisburg bekämpft am Mittwochmorgen nach einer Explosion einen Brand in einem Wohnhaus.

Duisburg Großeinsatz in Duisburg: Nach einer mutmaßlichen Explosion in einem Wohnhaus bekämpft die Feuerwehr einen Brand. Polizei kündigt Sperrungen an.

Laute Knallgeräusche haben am Mittwochmorgen Anwohner in Neudorf aufgeschreckt: Nach ersten Informationen der Polizei ist es in einem Wohnhaus an der Grabenstraße um etwa 6.50 Uhr zu einer Explosion gekommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Mindestens eine Person ist schwerwiegend verletzte“, sagte Polizeisprecher Daniel Kattenbeck um 7.30 Uhr. Die Lage sei jedoch noch unübersichtlich. Das Dachgeschoss des mehrstöckigen Wohnhauses stehe in Flammen. „Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.“

Im morgendlichen Berufsverkehr sei in Neudorf und Stadtmitte mit weit reichenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so werde für den Großeinsatz etwa ein Abschnitt der Mülheimer Straße gesperrt.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg