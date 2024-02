Fahrraddieb flüchtet durch Duisburger Innenstadt – Fahndung

Duisburg Ein Dieb stiehlt ein teures Pedelec aus einem Fahrradladen in der Duisburger Innenstadt. Der Inhaber (60) nimmt die Verfolgung auf.

Die Polizei am Dienstagnachmittag in der Duisburger Innenstadt nach einem flüchtigen Fahrraddieb gefahndet.

Gegen 15.15 Uhr hatte der Mann ein hochwertiges, gelbes Pedelec aus einem Fahrradgeschäft an der Straße Am Buchenbaum gestohlen. Der Inhaber (60) nahm die Verfolgung auf. Er rannte dem Dieb über die Königstraße hinterher. Dann bog der Täter in Richtung Gericht ab. Dort stieg er auf das Pedelec und fuhr in Richtung Landfermannstraße davon.

Der 60-Jährige alarmiert die die Polizei und konnte den Fahrraddieb genau beschreiben: Ein Mann Mitte 30, circa 1,75 Meter groß mit Schiebermütze, schwarzer Winterjacke, dunkler Jogginghose und dunklen Sneakern.

Über Funk gaben die Einsatzkräfte die Täterbeschreibung an alle Streifenwagenteams heraus, doch zunächst fehlte von dem Mann jede Spur.

Gestohlenes Pedelec in Hochfeld entdeckt, Dieb weiter auf der Flucht

Bis um 18.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf der Hochfeldstraße einen 35-Jährigen auf einem gelben Pedelec entdeckte. Allerdings passte die Personenbeschreibung nicht auf den Mann. Der gab dann auch an, dass er das Rad von einem Freund geliehen habe. Anhand der Rahmennummer auf dem Pedelec konnten die Beamten feststellen, dass es sich um das gestohlene Zweirad handelte. Das Pedelec wurde sichergestellt.

Die Suche nach dem Dieb geht nun weiter: Zeugenhinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.

