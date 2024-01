Fallen an der Kaiserstraße in Duisburg bald Parkplätze weg?

Vor drei Jahren regte ein Anwohner bei der Stadtverwaltung an, Pkw-Parkplätze an der Kaiserstraße in Duisburg-Friemersheim in Fahrradparkplätze umzuwandeln. Die Grünen stellten für die vergangenen Bezirksvertretung in Rheinhausen einen Antrag, um diese Thematik erneut aufzugreifen.