Feuerwehr Duisburg: Diese vier Einsätze waren 2023 besonders

Duisburg Zu fast 100.000 Einsätzen rückte die Feuerwehr Duisburg im Jahr 2023 aus. Vier Einsätze blieben den Rettern besonders in Erinnerung.

Durchschnittlich 2350 Anrufe erreichten die Leitstelle im vergangenen Jahr – pro Tag. Daraus ergaben sich 10.343 Einsätze zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung. Hinzu kamen 63.790 Fälle für den Rettungsdienst und 25.201 Krankentransporte.

Feuerwehr Duisburg: Besondere Einsätze im Jahr 2023

Aus der Masse stechen aus Sicht der Behörde diese Einsätze heraus: Im Mai retteten Feuerwehrleute fünf Arbeiter bei einem Brand im Stadtwerketurm aus schwindelerregender Höhe.

Als im August 100 Tonnen Metallschrott auf Schrottinsel in Ruhrort brannten, kämpfte ein Großaufgebot stundenlang gegen Feuer und Rauch.

Besonders anspruchsvoll war auch die technische Rettung und Bergung eines Lasters nach einem schweren Unfall auf der A3 im November.

Und am Jahresende kam dann noch der Hochwasser-Stress. „Über sechs Wochen erfolgte ein tägliches Monitoring der Pegelstände und deren Vorhersagen“, berichtet die Feuerwehr in ihrer Zusammenfassung. Auf Duisburger Stadtgebiet kam es nur zu kleineren Einsätzen, etwa am Dickelsbach und Rahmer Bach. Dafür unterstützen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner tatkräftig ihre Kolleginnen und Kollegen in Oberhausen beim schwierigen Kampf gegen das Hochwasser in der Nachbarstadt.

