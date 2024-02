Feuerwehr Duisburg löscht Brand in altem Schulgebäude

Die Feuerwehr Duisburg war in der Nacht in der Nahestraße im Einsatz. In einem leerstehenden Schulgebäude brannte es.

Duisburg Mit zahlreichen Kräften war die Feuerwehr Duisburg in der Nacht zu Mittwoch in einer ehemaligen Schule in der Altstadt im Einsatz.

Die Feuerwehr Duisburg ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einem alten Schulgebäude in der Altstadt gerufen worden. Gegen Mitternacht ging der Alarm ein. Im ehemaligen Berufskolleg an der Nahestraße brannte es. Wie die Feuerwehr berichtet, gab es eine starke Rauchentwicklung im zweiten Geschoss des Gebäudes.

Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang. Mehrere Trupps gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, um die Flammen zu löschen und sich zu vergewissern, dass niemand in der alten Schule war.

Brand in Duisburger Altstadt: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

„Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden“, so die Feuerwehr. Es sei niemand verletzt worden.

Insgesamt waren 55 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Dieser war gegen 3 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)

Hier finden Sie mehr Nachrichten aus unserer Lokalredaktion.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg