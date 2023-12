Forum in Duisburg: Diese Geschäfte warten im Einkaufszentrum

Das Einkaufszentrum Forum in Duisburg zählt zu den Magneten in der Innenstadt.

Das Forum zählt seit der Eröffnung im Jahr 2008 zu den Anziehungspunkten in der Duisburger Innenstadt. Alle wichtigen Informationen für einen Besuch des Einkaufszentrums.

Wie viele Geschäfte gibt es im Forum in Duisburg?

Das Center mit der goldenen Leiter umfasst aktuell 56 Geschäfte. Zu den Ankermietern mit der größten Verkaufsfläche zählen das Warenhaus Galeria Karstadt, der Elektrofachhandel Saturn sowie das Modehaus Sinn. Der Multilabelfilialist ist erst 2022 nach Duisburg zurückgekehrt und hat auf zwei Etagen eine Filiale nur für Frauen erschaffen.

Zu den Modeketten im Center zählen die spanische Marke Zara, das schwedische Textilunternehmen H&M oder auch das Label Vero Moda. Im Einkaufszentrum können auch Lebensmittel gekauft werden: Der Discounter Aldi Süd hat 2020 auf rund 1235 Quadratmetern eine Filiale im Untergeschoss eröffnet. Diese Geschäfte gibt es:

Aldi Süd – Lebensmitteldiscounter

Apollo Optik – Fachgeschäft für Brillen

Beauty Club – Dienstleister für Nagel- & Fußpflege sowie Wimpernverlängerung

Bijou Brigitte – Modeschmuck und Accessoires

C&A – Modehaus

Captain Fun Kids Club – ein Spieleland für Kinder, das 2023 eröffnet hat

Cosmo – Haarpflege und Friseurbedarf – neue Filiale seit 2023

Das macht Sinn – Modehaus ausschließlich für Frauen

Deichmann – Schuhgeschäft

Depot – Dekogeschäft

dm – Drogeriemarkt

Douglas – Parfümerie

Engbers – Herrenausstatter

Eyes & more – Brillenfilialist

Frisör Klier – Friseursalon

Galeria – Warenhaus auf drei Etagen – hat zuletzt aber das beliebte Restaurant mit Terrasse geschlossen

Galeria Reisen – Reisebüro

Gamestop – Spiele und Konsolen, neu und gebraucht

Glamour – Modegeschäft

Gravis – Apple Händler und Computerzubehör

H&M – Modekette

Hunkemöller – Lingerie, Bademode und Unterwäsche für die Frau

Idee. Creativmarkt – Alles, was das Bastelherz begehrt, seit 2022 im Forum

Jack & Jones – Männermode

JD Sports – Sportbekleidung und Schuhe, hat 2023 die Fläche deutlich vergrößert

Jeans Fritz – Hosen und Mode

Juwelier Ferrit

Juwelier Kraemer

Lovisa – Modeschmuck aus Australien, seit 2022 im Forum

Mayersche Buchhandlung

McPaper – Schreibwarengeschäft

Meisterwerk – Dienstleister für Schuhreparatur und Schlüsselservice

MyFit24 – Sporternährung und Supplements

Nanu Nana – Geschenkartikel und Dekoration

New Yorker – Modegeschäft

Norman’s Änderungsschneiderei

O2 – Mobilfunkanbieter

Oil & Vinegar – Geschenke-Shop für Öle

Olymp & Hades – Multilabelfilialist mit Marken wie Levis, Adidas, Ellesse oder Calvin Klein

Only – Modegeschäft für Frauen

Pandora – Juwelier

Picture People – Fotostudio

Rituals – Kosmetik-Kette

Saturn – Elektrofachhandel

Schuhhaus Dismer – Schuhgeschäft

Snipes – Streetwear und Schuhe

Stadtparfümerie Pieper

Süßwaren-Box – Süßigkeiten zu reduzierten Preisen

Super Cut – Friseur

Tabac & Co – Zeitschriftenhandel und Lotto-Annahmestelle

The Store - Männer- (Camp David) und Frauenmode (Soccx)

Tredy – Frauenmode

Vero Moda – Frauenmode

Vodafone – Mobilfunkanbieter

Walbusch – Männermode

Zara – Modemarke

Gastronomie: Was kann man im Forum essen?

Das Einkaufszentrum zählt aktuell neun gastronomische Angebote, vor allem Imbisse. So gibt es im Untergeschoss mit „Schlemmer Kebab“ eine Anlaufstelle für türkische Speisen und mit „Asiafood“ und „Thai Grill“ zwei Adressen für die asiatische Küche. Pommesliebhaber kommen beim „Fritten König“ auf ihre Kosten und bei der Franchisekette Subway gibt es Sandwiches.

Waffeln und Crêpes gibt es im Waffel-Haus, im Erdgeschoss bietet das Café Bellagio Eisspezialitäten und hausgemachte Kuchen. Zum Angebot gehört auch die Bäckerei Kamps. An der Ecke Claubergstraße/Königstraße gibt es das Eiscafé Dolce, das ebenfalls zum Forum zählt.

Wann öffnen die Geschäfte im Forum?

Das Forum und die Geschäfte im Center öffnen von 9.30 Uhr bis 20 Uhr. Sonntags bleibt das Einkaufszentrum geschlossen.

Das Modehaus Sinn gehört seit 2022 zu den Ankermietern im Einkaufszentrum Forum in Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wann ist das Einkaufszentrum stark besucht?

Genaue Besucherzahlen nennt das Forum nicht. Laut der Internetseite zählt das Einkaufszentrum jährlich acht Millionen Besucher und Besucherinnen. In der Vergangenheit war von bis zu 30.000 Besuchern am Tag die Rede. Auf der Internetseite des Forums lassen sich Stoßzeiten anzeigen. So gelten Samstage in der Zeit von 11 bis 18 Uhr als gut besucht, an den anderen Öffnungstagen sei der Andrang geringer. Auch Google weist den stärksten Besuch an Samstagen aus. Die Aufenthaltsdauer der Besucherinnen und Besucher liegt laut dem Technologieunternehmen bei 25 Minuten bis 1,5 Stunden.

Das Forum zählt mehr als 59.000 Quadratmeter Mietfläche. Foto: Daniel Attia / Essen

Wem gehört das Forum in Duisburg?

Eigentümer des Centers an der Königstraße ist Klépierre. Das französische Unternehmen ist auf die Verwaltung von Einkaufszentren in Europa spezialisiert. Zum Portfolio zählt auch die Königsgalerie in Duisburg, die – anders als das Forum – mit massivem Leerstand zu kämpfen hat. Einige Geschäfte haben in der Vergangenheit das kriselnde Center verlassen und einen Standort im Forum eröffnet – so etwa Rituals, Oil & Vinegar und Depot.

Wie groß ist das Einkaufszentrum Forum?

Das Forum zählt mehr als 59.000 Quadratmeter Mietfläche. Damit zählt es zu den 25 größten Centern in Deutschland. Im Ruhrgebiet gibt es gleich mehrere größere Einkaufszentren: Das Westfield Centro in Oberhausen mit einer Verkaufsfläche von 125.000 Quadratmetern ist Primus, der Bochumer Ruhr-Park (118.600 Quadratmeter) sowie das vor einer umfangreichen Sanierung stehende Rhein-Ruhr-Zentrum (79.900 Quadratmeter) in Mülheim und der Limbecker Platz in Essen (70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche).

Das Einkaufszentrum Forum aus der Luft: Die goldene Leiter ragt in den Himmel. Gut zu erkennen ist auch das Glasdach der Galerie. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Sind Hunde im Forum Duisburg erlaubt?

Im Forum sind Hunde willkommen. „Sie sind an der Leine zu führen und es gilt die gültige Hausordnung“, heißt es weiter. Besucher und Besucherinnen sollten aber die einzelnen Beschilderungen in den Geschäften beachten.

Wann wurde das Forum gebaut?

Das Forum wurde am 18. September 2008 eröffnet, das Center feiert in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen. Erste Pläne für ein neues innerstädtisches Zentrum wurden im Oktober 2003 veröffentlicht. Projektentwickler war AM Development. Der Grundstein für das Einkaufszentrum wurde im Februar 2007 gelegt.

Wann ist ein verkaufsoffener Sonntag im Forum?

2023 wird es im Einkaufszentrum Forum noch drei verkaufsoffene Sonntage geben: Am 24. September zur Automesse „Lack und Chrom“, am 29. Oktober zum Kürbis- und Streetfood-Fest sowie am 3. Dezember zum Duisburger Weihnachtsmarkt. Auch die Geschäfte in der Innenstadt werden geöffnet haben.

Einkaufszentrum Forum: Anreise & Parken

Das Forum befindet sich direkt an der Königstraße in der Duisburger Innenstadt. Der Hauptbahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt. Die U-Bahn-Haltestelle „König-Heinrich-Platz“ hält direkt vor dem Forum und verbindet die U79, 901 und 903 mit der Einkaufsstraße.

Das Forum-Parkhaus hat 585 Stellplätze, davon 14 für Frauen und acht für Behinderte. Die Zufahrt erfolgt über die Lenzmannstraße 7. Das Parkhaus ist durchgehend geöffnet, der Preis pro Stunde liegt bei 2,50 Euro. Auch die Parkhäuser am König-Heinrich-Platz sowie im Parkhaus an der Königstraße kosten 2,50 Euro pro Stunde und sind in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum.

Arbeiten im Forum? Diese Jobs bietet das Einkaufszentrum

Die Geschäfte im Einkaufszentrum Forum suchen regelmäßig nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aktuelle Stellenausschreibungen werden auch auf der Internetseite des Forums veröffentlicht. Hier geht es zur Stellenbörse.

Das Forum in Duisburg zählt zu den größten innerstädtischen Einkaufszentren in Deutschland. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

