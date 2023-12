Foto-Fahndung Fotos: Mann bedrängte Mitarbeiterin (42) in einer Tankstelle

Duisburg Ein Mann hat in Duisburg die Mitarbeiterin einer Tankstelle sexuell bedrängt. Auf Material aus der Videoüberwachung ist er gut zu erkennen.

In einer Tankstelle in Duisburg-Huckingen hat ein Unbekannter eine Mitarbeiterin sexuell bedrängt. Die Polizei fahndet nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Dieser betrat an dem Sommerabend am 5. August gegen 19.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Düsseldorfer Landstraße. Dort machte er zunächst eine sexuelle Anspielung, wollte dann mit einem Wechseltrick Bargeld erbeuten.

Als ihm das nicht gelang, zog er die 42 Jahre alte Angestellte in einen Büroraum, wollte sie dort küssen. Weil sich die Kassiererin aber aus seinem Griff lösen konnte, ergriff der Mann als Beifahrer eines dunklen Kombis die Flucht.

Duisburger Polizei fahndet nach Unbekanntem

Sieben Monate später hat die Staatsanwaltschaft Material aus einer Videoüberwachung für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Ermittler fragen dazu: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben?

Informationen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Foto: Polizei Duisburg

