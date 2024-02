Frau öffnet Wohnungstür – und steht vor maskiertem Räuber

An ihrer Wohnungstür in Duisburg-Laar bedrohte der Räuber die Seniorin. (Archivbild)

Duisburg Ein maskierter Räuber hat eine Duisburger Seniorin an ihrer Wohnungstür mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Die Fahnung nach ihm läuft.

Ein maskierter Mann hat am Freitagabend in Duisburg-Laar eine 75-Jährige an deren Wohnungstür ausgeraubt.

Gegen 22.20 Uhr klopfte der Unbekannte an der Tür der Seniorin an der Franklinstraße. Die Duisburgerin öffnete und stand dann dem maskierten Täter gegenüber, der sie mit einem Messer bedrohte und Bargeld forderte. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber anschließend.

Ein aufmerksamer Nachbar (18) eilte der Frau zur Hilfe und alarmierte die Polizei. Die fahndet nun nach dem Mann, der zur Tatzeit dunkel gekleidet war und eine dunkle Gesichtsmaske trug. Hinweise zu ihm nehmen die Ermittler des Kirminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

