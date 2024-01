Auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh ist am Donnerstagabend ein Streit eskaliert.

Duisburg Gewalttat auf der Weseler Straße in Marxloh: Lebensgefahr?

Duisburg Auf der Weseler Straße in Marxloh ist ein Streit eskaliert: Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung ist eine Person schwer verletzt worden.

Blaulicht auf der Weseler Straße in Marxloh: Die Polizei Duisburg ist am Donnerstagabend um etwa 17.45 Uhr auf die „Brautmodenmeile“ gerufen worden, weil dort ein Streit eskaliert und in Gewalttaten ausgeartet war.

Bei der Auseinandersetzung sei eine Person schwer verletzt worden, sagte am Freitagmorgen eine Polizeisprecherin. Die Verletzungen seien am Donnerstagabend von Einsatzkräften wohl sogar als lebensgefährlich eingestuft worden.

Polizeieinsatz in Duisburg-Marxloh: Ein Schwerverletzter auf Weseler Straße, vier Beschuldigte

Nach ersten Erkenntnissen gebe es vier Beschuldigte. Nähere Angaben zu dem Vorfall konnte die Pressestelle des Präsidiums am Freitagmorgen noch nicht machen.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg