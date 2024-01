Großen Stein auf DVG-Bus geworfen: Gruppe unter Verdacht

In Duisburg-Obermarxloh wurde ein Bus der Linie 910 durch einen Steinwurf so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizei Duisburg meldet einen Steinwurf auf einen Bus der DVG-Linie 910, bei dem eine Scheibe zerstört wurde. Tatort war demnach am Samstagabend (27. Januar) eine Haltestelle in Obermarxloh.

Zu dem Vorfall war es laut Polizei um etwa 21.15 Uhr an der Haltestelle Iltispark (Obermarxloher Straße) gekommen. Der 43 Jahre alte Busfahrer schilderte den Beamten, dass er plötzlich einen Knall gehört und dann die kaputte Scheibe in Höhe seiner Fahrerseite entdeckt hatte. In der Nähe des Busses fanden die Einsatzkräfte einen etwa faustgroßen Stein. Der Bus sei „nicht mehr fahrbereit“ gewesen.

Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer für die gefährliche und kostspielige Attacke verantwortlich ist. Ein Zeuge berichtete, er habe eine verdächtige Gruppe von etwa fünf bis sechs Jugendlichen gesehen. Sie werden auf 15 bis 16 Jahre geschätzt und waren dunkel gekleidet. Einer der Jugendlichen soll eine rote Mütze getragen haben.

Wer hat Verdächtiges gesehen oder kann nähere Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

