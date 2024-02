Halteverbote an Karneval: Hier werden Autos abgeschleppt

An Umzugstagen gelten in Duisburg Halteverbote an verschiedenen Straßen. Wer verbotswidrig parkt, wird abgeschleppt, informiert die Stadt.

Duisburg In Duisburg warten sechs Karnevalsumzüge. Egal ob Hamborn, Stadtmitte oder Serm – an diesen Straßen werden Fahrzeuge „konsequent abgeschleppt“.

Die heiße Phase des rheinischen Straßenkarnevals in Duisburg ist gestartet: Die Jecken haben mit dem Blutwurstumzug in Meiderich die Herrschaft übernommen. Sechs Züge werden im Stadtgebiet folgen – mit dem Höhepunkt an Rosenmontag. An den Tagen, an denen Umzüge stattfinden, werden entlang der Zug- und Aufstellstrecken Halteverbote ausgewiesen, informiert die Verwaltung.

Zu beachten sind die Halteverbote an den Veranstaltungstagen in den Stadtteilen Homberg, Wehofen, Hamborn, Serm, Neumühl sowie in der Stadtmitte. Das Bürger- und Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Haltverbotsbereiche entsprechend der auf den Zusatzzeichen angegebenen Zeiten autofrei zu halten sind.

Karneval in Duisburg: An diesen Straßen gibt es Halteverbote

„Städtische Einsatzkräfte werden die Einhaltung der Haltverbote an den Veranstaltungstagen bereits ab den frühen Morgenstunden kontrollieren“, informiert die Verwaltung. Verbotswidrig parkende Fahrzeuge werden „konsequent abgeschleppt“, heißt es weiter. Entstehende Kosten und Gebühren seien von den verantwortlichen Fahrern beziehungsweise Fahrzeughaltern bei Abholung des sichergestellten Fahrzeugs zu zahlen, erklärt ein Stadtsprecher.

Unsere Übersicht zeigt, welche Straßen ganz oder teilweise von Halteverbotszonen betroffen sind:

Nelkensamstagszug durch Homberg: Samstag, 10. Februar

Am Nelkensamstag (10. Februar) gilt für den in Homberg startenden Zug: die Ottostraße, Dunkerstraße, Ehrenstraße und die Eberhardstraße sind für Fahrzeuge gesperrt. Dort beginnt der Umzug und biegt anschließend auf die Moerser Straße ab, auch dort dürfen Autos nicht parken.

Kinderkarnevalszug durch Wehofen: Samstag, 10. Februar

In Wehofen starten die Narren, ebenfalls am 10. Februar, an den Straßen Unter den Linden und Unter den Kastanien. Ein Halteverbot gilt dann außerdem im Kirchwiesenweg, in der August-Thyssen-Straße und auf der Straße Unter den Ulmen, wo der Zug sein Ende findet.

Kinderkarnevalszug durch Hamborn: Sonntag, 11. Februar

In Hamborn müssen Anwohner und Karnevalisten die neue Zugstrecke beachten: Der Niederrheinische Kinderkarnevalszug führt am Sonntag, 11. Februar, nicht mehr durch Marxloh.

Von Halteverboten werden für die Aufstellung des Zuges die Harnack-, Bahn-, Parallel- und Ranenbergerstraße sowie der Hamborner Altmarkt betroffen sein. Der Zug zieht über die, Allee-, Reichenberger- und Richterstraße zur Duisburger Straße weiter und am Rathaus vorbei, biegt dann aber kurz hinter der A59 links in die Buschstraße ab und endet gegen 16.30 Uhr am Kreisverkehr zur Jäger- und Richterstraße. Diese Straßenabschnitte sind somit ebenfalls autofreie Zonen.

Sermer Karnevalszug: Sonntag, 11. Februar

Wenn in Serm am Sonntag, 11. Februar, Karneval gefeiert wird, ist die Straße Am Lindentor für die Zugaufstellung gesperrt, anschließend geht es im Kreis über die Dorfstraße und die Straße Am Klapptor. Der Zug endet wieder Am Lindentor.

Neumühler Viertelzug: Montag, 12. Februar

„Die Pilssucher“ ziehen am Rosenmontag (12. Februar) vom Parkplatz an der Gerlingstraße los, dort wird der Zug später auch wieder enden. Halteverbote gelten in Teilen der Fiskusstraße, sowie der Albert-Einstein-Straße und der Salzmannstraße, in der Freiburger Straße, der Max-Planck-Straße, Lehrerstraße, Ruprechtstraße und Barbarastraße.

Der große Duisburger Rosenmontagszug: Montag, 12. Februar

Für den Rosenmontagszug in der Stadtmitte wird es Halteverbotszonen in folgenden Straßen geben: Schifferstraße, Philosophenweg, Stapeltor, Oberstraße, Gutenbergstraße, Köhnenstraße, Opernplatz, Landfermannstraße, Mülheimer Straße, Ludgeristraße, Ludgeriplatz, Klöcknerstraße, Heinrich-Bertmanns-Straße, Kammerstraße, Blumenstraße, Neudorfer Straße, Neue Fruchtstraße, Koloniestraße; Auflösung am alten Güterbahnhof.

