Helios in Duisburg: Eine medizinische Abteilung zieht um

Duisburg Eine medizinische Abteilung der Helios Kliniken wird vom Hochfelder Standort Marien zur St. Johannes Klinik umziehen. Wann es so weit ist.

Die Kisten sind gepackt, die Umzüge getaktet – wenn eine ganze Fachabteilung umzieht, muss einiges verladen werden, selbst wenn der neue Wirkungsort nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Denn das Duisburger Team der Gefäßchirurgie von Chefarzt Dr. Konstantinos Meletiadis wird zum Jahresbeginn aus der Helios Marien Klinik in Hochfeld an das „Schwesterhaus“, die Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn, umziehen. Das teilt der Klinikverbund mit.

In den letzten Jahren gab es dort nur einzelne Sprechstunden und ein kleines gefäßmedizinisches Angebot, dass das Team aus dem Marien mit abgedeckt hatte. Jetzt aber wird der Hauptsitz der Abteilung ganz in den Norden verlagert, auch das Sekretariat, alle Ärzte und Ärztinnen, spezialisierten Pflegekräfte und Gefäßassistenten wechseln mit, informiert Helios.

Umzug der Gefäßchirurgie: Schritt sei medizinisch sinnvoll

Der Umzug sei medizinisch sinnvoll und das neue „Zuhause“ halte alles vor, was notwendig sei: Zum einen technisch, unter anderem ein hochmodernes MRT-Gerät, das Voruntersuchungen und Diagnostik deutlich optimieren soll, sowie eine neu installierte Angiografie-Anlage für die sogenannten interventionellen Eingriffe.

Im Norden der Stadt könne das Gefäß-Team zum anderen personell enger mit bestimmten Disziplinen wie der Radiologie oder der Viszeralchirurgie zusammenarbeiten. „Gerade diese Fächer haben eine große Schnittmenge mit unserem Bereich“, erklärt Dr. Meletiadis. Die neue Nähe reduziert zudem den logistischen Aufwand für die Patienten, die bisher etwa für eine MRT-Untersuchung immer zwischen den Standorten hin und her gefahren werden mussten.

In der Vergangenheit gab es ein Zentrum für Gefäßmedizin in Hamborn

Mit der Neuausrichtung belebt Helios zudem eine alte Tradition wieder, denn schon früher war die St. Johannes Klinik Standort eines großen Zentrums für Gefäßmedizin und Diabetologie, bevor die Fachrichtung 2017 in den Neubau der Marien Klinik wechselte. Am Standort Marien in Hochfeld wird es auch weiterhin interdisziplinäre Sprechstunde geben, vor allem für die interne Koordination der Dialysepatienten der dortigen Nephrologie, denn sie haben einen regelmäßigen Bedarf an sogenannten Shunt-Eingriffen, bei denen ein Gefäßzugang für die Blutwäsche gelegt wird.

Die Hochfelder Patienten, die von dem Umzug betroffen sind, wurden bereits im Vorfeld informiert, teilt Helios mit. Auch die Telefonnummer bleibt dieselbe, um den Übergang möglichst einfach zu gestalten. Das „zweite Duisburger Standbein“ von Dr. Konstaninos Meletiadis, die Leitung des Gefäßzentrums an der Helios St. Anna Klinik in Huckingen, bleibt von den Veränderungen unberührt.

