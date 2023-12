Hochwasser Hochwasser am Rhein: Dringende Warnung an Hundebesitzer

Duisburg Noch immer ist Hochwasser am Rhein. Aus diesem Grund geben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg Hinweise zum Verhalten auf dem Deich.

Das Rhein-Hochwasser wird in Duisburg noch weiter steigen. Straßen und Wege am Ufer sind bereits gesperrt. Jetzt haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg noch eine Bitte an alle Spaziergänger.

Reiten auf den Deichen ist generell verboten

„Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sollen darauf achten, dass ihre Hunde in den Deichen keine Löcher in die Grasnarbe graben“, warnen die Wirtschaftsbetriebe. Denn bei Hochwasser können diese Löcher ausgespült werden und die Standsicherheit des Deiches gefährden. Denn eine dichte und stabile Grasnarbe ist eine wesentliche Voraussetzung für die Funktion des Deiches.

Das Hochwasser am Rhein in Duisburg hat sich auch auf der Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort ausgebreitet. Foto: STEFAN AREND / Duisburg

Spaziergänger und Radfahrer werden ebenfalls gebeten, die befestigten Wege auf den Deichen nicht zu verlassen, um somit auch die Grasnarbe zu schonen. Zudem erinnern die Wirtschaftsbetriebe Duisburg, dass auch das Reiten auf dem Deich weiterhin generell verboten ist.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bitten diese Vorsichtsmaßnahmen – nicht nur bei drohendem Hochwasser – einzuhalten.

