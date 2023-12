Hochwasser: Auf diesen Pegel-Höchststand steigt der Rhein

Hochwasser in Duisburg-Ruhrort: Das Leserfoto wurde am Samstag in Ruhrort aufgenommen.

Duisburg Das Rheinhochwasser erreicht in Duisburg im Laufe des Sonntagnachmittags die höchsten Werte. So geht es in den nächsten Tagen weiter.

Das aktuelle Rhein-Hochwasser erreicht am Sonntagnachmittag in Duisburg voraussichtlich seinen Scheitelpunkt. Im Ruhrort soll der Pegel dann auf den Höchststand von 8,37 Meter steigen. Anschließend soll der Wasserstand bis zum Abend leicht sinken, prognostiziert die Hochwasservorhersage-Zentrale Rheinland-Pfalz.

Am Pegel Ruhrort hatte der Strom am frühen Freitagnachmittag die Acht-Meter-Marke überschritten. Am Ober- und Mittelrhein wurden bereits am Samstag die Höchststände erreicht, ab dem Samstagmorgen fiel der Pegel in Köln bereits wieder, nachdem er seinen Scheitelpunkt bei 7,37 Meter erreicht hatte. Auch in Düsseldorf sinkt der Wasserstand bereits seit Sonntagmorgen.

Duisburg: Sperrtor am Marientor ist seit Mittwoch dicht

Für die nächsten Tage prognostizieren die Behörden weiter fallende Wasserstände. Für Montag (5 Uhr) wird für Ruhrort ein Wasserstand von maximal 8,27 vorhergesagt, bis 20 Uhr soll der Pegel dann auf 8,08 Meter sinken, ehe er in der Nacht zum Dienstag die Acht-Meter-Marke erstmals wieder unterschreitet.

Schon seit Mitte voriger Woche ist klar, dass Duisburg den Höchststand von 2021 nicht erneut erleben würde: Da hatte der Strom einen Stand von 9,40 Metern erreicht. Die Behörden, die nach Schneeschmelze und starken Regenfällen im Einzugsgebiet des Ober- und Mittelrheins ein gefährliches Hochwasser befürchtet hatten, korrigierten ihre Prognosen nach unten.

Straßen und Zufahrten in einigen Duisburger Ortsteilen gesperrt

Dennoch hatten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) am Mittwoch vorsichtshalber das Sperrtor am Marientor geschlossen – es schützt die Altstadt vor Überflutungen. Wegen des Hochwassers bleiben einige Straßen, Zufahrten und Wege in Baerl, Ruhrort, Kaßlerfeld, Mündelheim und Homberg gesperrt, bis die Pegelstände weiter fallen.

