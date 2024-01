Hochwasser: Rheinfähre Walsum verlängert Winterpause

Die Rheinfähre Walsum – hier im Februar 2021 – bleibt wegen des Hochwassers in Duisburg länger als geplant in der Winterpause. Berufspendler müssen trotzdem nicht mehr lange auf die nächste Überfahrt warten.

Duisburg/Rheinberg Das Hochwasser hat Auswirkungen auf die Rheinfähre zwischen Walsum und Orsoy. Der Fährmann verlängert die Winterpause. Ab wann es weitergeht.

Die Rheinfähre Walsum ist derzeit in der Winterpause. Diese wird nun verlängert. Fährmann Dirk Nowakowski ist nicht wie ursprünglich geplant schon am Montag, 8. Januar, wieder im Einsatz, wie er auf der entsprechenden Facebook-Seite mitteilt. Er begründet diese Entscheidung mit der aktuellen Hochwasserlage.

Zwar ist das Schiff einsatzbereit und kann fahren, solange der Rheinpegel unter 9,60 Meter bleibt. Dennoch wird die Fähre erst am Dienstag, 9. Januar, wieder ablegen. „Es treiben jetzt noch zu viele Holzstücke und Baumstämme im Rhein. Sie könnten unsere Antriebsschraube beschädigen“, erklärt Nowakowski im Gespräch mit der Redaktion. Zusätzlich sei der derzeitige Wasserstand in Walsum für viele Autofahrerinnen und Autofahrer eine Herausforderung. Deshalb hat er entschieden, die Schiff noch einen Tag länger in der Winterpause zu belassen.

Bis zu 400 Autos transportiert die Rheinfähre Walsum täglich – und im Sommer auch zahlreiche Radler

Mit der Fähre überqueren werktags viele Berufspendlerinnen und Berufspendler den Rhein zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg-Orsoy. Bis zu 400 Autos sind es pro Tag. Im Sommer kommen als noch viele Fahrradfahrer und Ausflügler hinzu Manche Fahrgäste schwärmen regelrecht von der Überfahrt und vergleichen sie sogar mit „einer kleinen Kreuzfahrt“.

Der Rheinpegel entscheidet jedoch immer mit darüber, ob die Rheinfähre zwischen Walsum und Orsoy pendeln kann – ob bei Hochwasser oder Niedrigwasser.

