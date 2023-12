Duisburg-Homberg Mindestens 15 Autos wurden in Duisburg-Homberg innerhalb von zwei Tagen aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen und spricht eine Warnung aus.

Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 20. Dezember, bis Donnerstag, 21. Dezember, mindestens 15 Autos rund um die Moerser-, Saar-, Wilhelm-, Augusta-, Mühlen-, Garten- und die Johannisstraße sowie an den Straßen Rheinanlagen und An der Bleiche aufgebrochen. Sie schlugen die Scheiben ein, durchwühlten Fächer und stahlen unter anderem AirPods, eine Brille und eine Tasche mit Bargeld, heißt es. In den meisten Fällen sei nach bisherigem Erkenntnisstand nichts entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben: Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen.

Die Polizei warnt: „Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun! Besonders in der aktuellen Vorweihnachtszeit, wenn möglicherweise Geschenke und mitunter viel Bargeld in den Autos liegen, wittern Diebe ihre Chance! Deswegen: Lassen Sie keine Wertgegenstände und Papiere im Auto liegen - auch nicht im Kofferraum. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Signalisieren Sie durch ein offenes Handschuhfach: Hier ist nichts zu holen! Und: Verschließen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer Fenster, Türen und Kofferraum - auch, wenn Sie ihr Auto für nur wenige Minuten verlassen.“

