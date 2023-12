Ikea Duisburg: Hier bekommen Sie Möbel und Mittagessen

Duisburg. Ikea in Duisburg ist schon lange nicht mehr nur auf Möbel beschränkt, denn das hauseigene Restaurant ist auch beliebt. Alle Infos im Überblick.

Ikea in Duisburg: Bekannt für Möbel, beliebt für das Mittagessen.

Der frühe Vogel: Wer schon vormittags shoppen kommt, kann sich auch über Frühstück freuen.

Wann Ikea in Duisburg geöffnet hat, was auf der Speisekarte steht und wie SIe dorthin kommen, haben wir zusammengefasst.

Der Ikea in Duisburg ist einer von elf Standorten des schwedischen Möbelhauses in NRW und liegt im Norden Duisburgs. Dort bekommen Kunden nicht nur das „Billy“-Regal, sondern auch eine warme Mahlzeit. Alle wichtigen Infos zur Ikea-Filiale in Duisburg.

Wann hat Ikea in Duisburg eröffnet?

Ikea hat in Deutschland mittlerweile 54 Filialen. Elf Standorte liegen in NRW, vier davon im Ruhrgebiet, unter anderem in Dortmund. In Duisburg öffneten sich die Türen des Ikea-Möbelhauses im Jahr 2005.

In welchem Stadtteil liegt Ikea in Duisburg?

Der Ikea-Standort in Duisburg liegt in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Duisburg-Nord von A42 und A57. Das Möbelhaus befindet sich an der Beecker Straße 80 in 47166 Alt-Hamborn. Wer seinen Möbeleinkauf mit einem Spaziergang kombinieren möchte: Nur wenige Gehminuten entfernt liegt der Landschaftspark Duisburg-Nord. Das Areal um das ehemalige Hüttenwerk ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Was gibt es bei Ikea in Duisburg zu essen?

Auf dem Weg durch die Filiale kommen Kundinnen und Kunden zwangsläufig auch am hauseigenen Restaurant und am Bistro vorbei. Das beliebteste Gericht bei Ikea sind die schwedischen „Köttbullar“. Die kleinen Hackfleischbällchen werden mit Preiselbeerkompott und Kartoffelpüree serviert und sind für das Möbelhaus ein Verkaufsschlager. Beliebt sind auch die Hotdogs, die im Bistro verkauft werden und die es nun auch auf Pflanzenbasis gibt.

Nicht wenige Kunden kombinieren den Möbelkauf hier mit einem Restaurantbesuch. Diese Gerichte stehen bei Ikea in Duisburg auf der Speisekarte:

Kycklingfilé (Hähnchenbrustfilet mit Süßkartoffel) für 8,95 Euro

Köttbullar (Hackfleischbällchen): 7,95 Euro für 12 Bällchen oder 6,95 Euro für 8 Bällchen

Plantbullar (vegane Variante der Köttbullar aus Erbsen) für 5,95 Euro

Grönkas Bullar (Gemüsebällchen) für 4,95 Euro

Hähnchenschnitzel mit Pommes gibt es für 7,95 Euro

Im Bistro gibt es Hotdog für zwei Euro, die Veggie-Variante kostet einen Euro.

Ein Softeis kostet 1,20 Euro, Erdbeersofteis kostet einen Euro.

Auf der Speisekarte des Ikea-Restaurants stehen auch Kindergerichte, die zwischen einem und vier Euro kosten.

Dazu kommen Kuchen und Desserts, Salate und eine Frühstücks-Auswahl. Hier gibt es eine Übersicht.

„Köttbullar“ gehören zu den Verkaufsschlagern im Ikea-Restaurant. Foto: Volker Hartmann / FFS

Wann kann man bei Ikea in Duisburg frühstücken?

Wer schon früh am Morgen in das Möbelhaus kommt und vielleicht noch nicht gefrühstückt hat, kann das im Ikea-Restaurant nachholen. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr werden Croissants, Rührei und Omelett zubereitet. Diese Preise ruft Ikea für das Frühstücks-Angebot auf:

Kinderfrühstück mit Milchbrötchen kostet einen Euro

Das Croissant-Frühstück mit Butter und Konfitüre kostet 1,50 Euro

Korvfrukost, ein Frühstück mit Salami, Rohschinken, Krustenbraten, Frischkäse und Brötchen, kostet 4,95 Euro.

Ostfrukost ist ein Frühstücksangebot mit Käse für 3,95 Euro

Äggfrukost (Rührei mit Speck) kostet 3,95 Euro

Gekochtes Ei: einen Euro

Rührei gibt es für 2,50 Euro

Omelett für 1,95 Euro

Smula (Joghurt mit Müsli und Himbeeren) kostet 1,50 Euro

Laugenbrezel gibt es für 1,50 Euro

Wann ist der nächste Trödelmarkt bei Ikea Duisburg?

Auf dem Kundenparkplatz von Ikea in Duisburg findet einmal im Monat (immer sonntags) ein großer Trödelmarkt statt. Hier können Interessierte zu Schnäppchen-Jägern werden. Das sind die Termine für 2024 (ohne Gewähr):

7. Januar

4. Februar

3. März

31. März

1. April

5. Mai

2. Juni

7. Juli

4. August

1. September

6. Oktober

3. November

1. Dezember

Der Trödelmarkt auf dem Ikea-Parkplatz zieht gewöhnlich viele Menschen an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wie groß ist Ikea in Duisburg?

Die Ikea-Filialen sind in der Regel kaum zu übersehen, so misst auch der Standort in Duisburg über 30.000 Quadratmeter. Die Filiale in Zahlen:

32.000 Quadratmeter Fläche

2000 Parkplätze

550 Sitzplätze im Restaurant

Dürfen Hunde mit zu Ikea in Duisburg?

Einkaufen mit Hund – das geht bei Ikea leider nicht, Hunde dürfen nicht mit in das Einrichtungshaus. Ausgenommen sind Blinden- und Assistenzhunde.

Wann hat Ikea geöffnet?

Einrichtungshaus:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Restaurant:

Montag bis Donnerstag: 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Freitag: 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Samstag 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Småland (Kinderspielparadies):

Montag bis Donnerstag: Geschlossen

Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag: 10 bis 19 Uhr

Bistro:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Click & Collect:

Montag bis Freitag: 10 bis 20 Uhr

Samstag: 9 bis 20 Uhr

Anfahrt zu Ikea in Duisburg

Mit dem Auto: Die Ikea-Filiale liegt an der Beecker Straße 80 in 47166 in Duisburg. Über die A 59 sowohl in Richtung Dinslaken, als auch in Richtung Duisburg fahren Besucher bis zum Kreuz Duisburg-Nord und fahren an der Ausfahrt Alt-Hamborn von der Autobahn runter und biegen in die Beecker Straße ab.

Kunden, die über die A 42 nach Duisburg kommen, fahren ebenfalls aus beiden Richtungen bis zum Kreuz Duisburg-Nord und wechseln dort auf die A 59 und nehmen dann ebenfalls die Ausfahrt Alt-Hamborn.

Mit dem ÖPNV: Mit dem Bus ist die Ikea-Filiale in Duisburg erreichbar. Die Haltestelle „Ikea Duisburg“ wird von der Linie 907 angefahren. Wer vom Hauptbahnhof in Duisburg anreist, muss in Hamborn am Rathaus umsteigen.

Der Werbeturm der Ikea-Filiale ist von der Autobahn sichtbar und zeigt den Weg zum Möbelhaus. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Parken bei Ikea in Duisburg

Der Ikea-Standort in Duisburg hat einen eigenen Kundenparkplatz. 2000 Parkplätze stehen zur Verfügung.

