Indoor-Freizeit in Duisburg: Der Kinder-Spaß auch bei Regen

Draußen regnet es, aber so richtig Lust auf einen Couch-Tag hat auch keiner. Also braucht es den Freizeitspaß eben Indoor. Duisburg hat eine große Auswahl an Aktivitäten in geschlossenen Räumen. Mit dabei sind besonderes Minigolf, Bowling, Indoorspielplätze und mehr. Eine Übersicht. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

>> INDOOR-AKTIVITÄTEN IN DUISBURG

Durch die Lüfte springen im Superfly Duisburg

Ein beliebter Indoor-Freizeit-Spaß ist die Trampolinhalle Superfly in Duisburg. Auf 3000 Quadratmetern gibt es mehrere Trampoline, Sprungkissen, eine Riesenrutsche, einen Ninja-Parcours und mehr. Nicht nur für Kinder der perfekte Ort, um sich auszupowern.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag sowie Sonntag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr

Adresse:

Sternbuschweg 360, 47057 Duisburg

Preise:

Tickets für freie Benutzung des Parks (60, 90 oder 120 Minuten) ab 15,90 Euro pro Person. Beim ersten Besuch werden auch Stoppersocken (drei Euro) und eine Kundenkarte in Armbandform (zwei Euro) benötigt.

Duisburg: Indoor-Spielplätze, wie das Pippolino, sind beliebte Alternativen für verregnete Tage mit Kindern. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Toben in den Indoor-Spielplätzen Pippolino und Monkey Town

Besonders die richtige Aktivität mit Kindern zu finden, ist oft nicht so einfach. Hier helfen die Indoor-Spielplätze in Duisburg mit ihrem breiten Angebot an Spielgeräten und der weiten Spielfläche. Zwei davon sind der Indoor-Spielpark Pippolino und der Indoor-Spielplatz Monkey Town. Das Pippolino kann mit Kletterbereich, Auto-Scooter und Karussells punkten. Das Monkey Town ist dafür übersichtlich angeordnet und gibt Eltern eine gute Einsicht in alle Spielbereiche.

Öffnungszeiten:

Pippolino: in den Ferien von 10 bis 19 Uhr, sonst ab 14 Uhr

Monkey Town: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Wochenende und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr

Preise:

Pippolino: Kinder zahlen neun Euro, Erwachsene fünf Euro. Einzelne Attraktionen kosten extra

Monkey Town: Kleinkinder (ein bis zwei Jahre) zahlen sechs, Kinder (ab drei Jahre) 8,90 Euro, Erwachsene und Begleitpersonen 4,50 Euro.

Adresse:

Pippolino: Masurenallee 21, 47055 Duisburg

Monkey Town: Max-Peters-Straße 21, 47059 Duisburg

Escape Rooms Enigmania in Duisburg bieten Nervenkitzel

Knifflige Rätsel lösen und das unter Zeitdruck ist das Motto bei Escape Rooms. Bei Enigmania in Duisburg gibt es fünf Räume zur Auswahl. Dazu gehören „Die Zauberschule“, „Das Geisterschiff“, „Sherlock Holmes – die dunkle Seite“ und die beiden Räume „Prison Break I & II“. Für jeden der Escape Rooms gibt es 60 Minuten Zeit und je nach Raum braucht es mindestens zwei oder vier Spieler.

Öffnungszeiten:

Telefonische Erreichbarkeit von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten von Enigmania vor Ort sind Montag bis Sonntag von 9 bis 23 Uhr an 365 Tagen im Jahr, aber nur mit vorheriger Buchung.

Preise:

Je nach ausgewähltem Escape Room und Teilnehmeranzahl variieren die Preise. Der günstigste Escape Room kostet für zwei Personen 79 Euro, je weitere 20 Euro. Der teuerste kostet 138 Euro für vier Personen, je weitere 23 Euro.

Adresse:

Königstrasse 39, 47051 Duisburg (im City-Palais)

Geballte Indoor-Action im XXL Sportcenter Duisburg

Kaum ein Ort in Duisburg und Umgebung hat ein solches Indoor-Aktivitäten-Angebot wie das XXL Sportcenter im Duisburger Süden. Neben den klassischen Sportangeboten wie Fitness, Sauna und sogar einem Friseur, werden diverse Freizeitattraktionen geboten. Das volle Sport- und Freizeitprogramm auf 36.000 Quadratmetern. Wer sich für die Indoor-Freizeitaktivitäten interessiert, kann unter anderem zwischen Bowling, Lasergame, Minigolf und Poolsoccer wählen.

Öffnungszeiten:

Variieren je nach Attraktion, nicht später als 0 Uhr.

Preise:

Moonlight-Minigolf: Montag bis Donnerstag für 9,90 Euro, Freitag bis Sonntag 11,90 Euro. Bis 18 Jahre Montag bis Donnerstag für 8,90 Euro, Freitag bis Sonntag für 10,90 Euro. Der Familienpreis (zwei Erwachsene, zwei Kinder bis 18 Jahre) von Montag bis Donnerstag für 34,90 Euro

Lasergame: ein Spiel kostet zwei Euro

Poolsoccer: 60 Minuten Spielzeit für 20 Euro, 30 Minuten Spielzeit für 15 Euro

Catch the Beam: ein Spiel kostet zwei Euro

Bowling: Preise sind an den einzelnen Wochentagen unterschiedlich, da sich das Tagesprogramm ändert.

Adresse:

Am Neuen Angerbach 28, 47259 Duisburg

Alle Öffnungszeiten und Preise finden sie auf der Webseite des XXL Sportcenters.

Lasertag ist nur eine von viele Indoor-Aktivitäten in Duisburg, Wer Interesse hat, kann in die Laserzone kommen. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Lasertag in der Laserzone Duisburg

„Laserpistole geladen und Feuer“, heißt es in der Duisburger Laserzone. Beim Lasertag bekommen die Spieler eine Laserpistole in die Hand und kämpfen dann in Teams gegeneinander oder gemeinsam gegen ein Ziel. Im Vergleich zum Paintball auch ohne schmerzhafte Kugeltreffer. Spielen können sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Öffnungszeiten:

Freitag bis Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, Freitag von 15 bis 0 Uhr, Samstag von 10 bis 0 Uhr, Sonntag von 10 bis 22 Uhr

In den Ferien öffnet die Laserzone an Werktagen schon um 12.30 Uhr

Preise:

Montag bis Donnerstag ab 19,90 Euro, Freitag bis Sonntag ab 23,90 Euro

Adresse:

Ruhrorter Str. 100, 47059 Duisburg

„Glowzone“ in Duisburg: Minigolf durch Filmsets

Gleich neben der Laserzone eröffnete Mitte September eine Indoor-Minigolf-Anlage: Mit Schläger und Ball wird nicht nur bei Schwarzlicht und in farbigen Fantasiewelten eingelocht, sondern auch durch Kulissen gespielt, die an bekannte Szenen aus Filmen und Serien erinnern sollen. Insgesamt warten 19 Bahnen.

Preise:

Für Erwachsene kostet ein Spiel der 19 Bahnen 14,90 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen 12,90 Euro – von freitags bis sonntags sind es zwei Euro mehr pro Person.

Wer nur die zehn 4D-Schwarzlicht-Minigolf-Bahnen spielen möchte, zahlt etwa die Hälfte: Erwachsene 7,90 Euro, Kinder 6,90 Euro. Das Angebot gilt nur von montags bis donnerstags.

Adresse:

Ruhrorter Str. 100, 47059 Duisburg

In der Ruhrorter Straße 100 in Duisburg hat vor Kurzem eine Schwarzlicht-Minigolfanlage eröffnet. Bei „Glowzone“ wird durch Kulissen gespielt, die an bekannte Szenen aus Filmen erinnern sollen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Rasante Rennaction auf den Kartbahnen in NRW

In Duisburg gibt es zwar keine Kartbahn, dafür aber in direkter Umgebung. Wer ein besonderes Kart-Erlebnis sucht, kann dafür sogar durch ganz NRW fahren und sich auf den Pisten des Bundeslands ausprobieren. Egal ob in der Nachbarstadt Essen, mit E-Karts in Mönchengladbach oder Battles Karts à la Mario Kart in Köln.

