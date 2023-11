Jetzt sexy Vamp: DSDS-Star rechnet mit Schlagerbranche ab

Marie Wegener im Jahr 2018 in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS): Mittlerweile hat sie einen völlig neuen Look.

Neuer Name, neuer Song, neuer Look: DSDS-Siegerin Marie Wegener (22) aus Duisburg will jetzt durchstarten und rechnet mit der Schlagerbranche ab.

Marie Wegener (22) wagt den kompletten Neustart: neuer Song, neuer Name – und ein ganz neuer Look. Wer die Duisburgerin noch als braves, blondes Mädchen aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in Erinnerung hat, wird sich verwundert die Augen reiben. Deutlich geschminkt, trägt die DSDS-Siegerin von 2018 nun kastanienrotbraune Haare und ein sexy Outfit mit kurzem schwarzen Kunstlederkorsett und dünnen, durchsichtigen Handschuhen.

„Ich hab alles auf Null gesetzt, einen kompletten Reset gemacht“, sagt die 22-Jährige, die sich jetzt Mary Lane nennt und mit englischsprachigen Popsongs durchstarten will. Mit der Schlagerbranche rechnet Marie Wegener ab. Die Szene, die sie über einige Jahre ausgiebig kennengelernt hat, hält sie für verlogen.

Ich kenne einige Schlagerstars, die auf der Bühne die Strahlefrau oder den Strahlemann geben, aber dahinter einfach nur arrogant sind.“ Marie Wegener (22), Sängerin

„Ich kenne einige Schlagerstars, die auf der Bühne die Strahlefrau oder den Strahlemann geben, aber dahinter einfach nur arrogant sind“, stellt die Duisburgerin klar. „Es gibt auch viele, die dich ständig in den höchsten Tönen loben, aber hinten rum ganz anders von dir reden. Unehrlichkeit kann ich nicht leiden. Ich bin ja jemand, der Leuten die Meinung direkt ins Gesicht sagt.“

DSDS-Siegerin auf Stadiontour mit Andreas Gabalier ausgebuht

Deshalb habe sie sich in der Schlagerbranche nie richtig wohlgefühlt. Das war schon 2019 so, als Marie Wegener nach dem Abitur am Steinbart-Gymnasium in Duisburg mit dem österreichischen „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier („Hulapalu“) auf Stadiontour ging. „Gleich beim ersten Auftritt in Frankfurt damals bin ich vom Publikum ausgebuht worden. Nicht, weil ich schlecht gesungen habe, sondern weil ich eben nicht von der Ballermann-Schiene komme“, sagt sie. „Ich habe mich einige Male überfordert gefühlt und immer häufiger gedacht, was ich hier eigentlich mache.“

In diesem sexy Outfit präsentiert sich Marie Wegener aktuell ihren Fans. Foto: Anelia Javena

Und trotz aller Kritik ist die Duisburgerin auch dankbar für die Zeit. „Ohne Schlager wäre ich wahrscheinlich schon längst von der Bildfläche verschwunden.“ Am Samstag, 12. August 2023, war Marie Wegener noch einmal in der von Florian Silbereisen präsentierten großen Schlagerstrandparty im „Ersten“ zu sehen. Dort präsentierte sie vor einem großen, begeisterten Publikum den Whitney-Houston-Hit „Greatest Love Of All“.

„Für die englischsprachigen Songs habe ich immer schon den meisten Applaus bekommen“, sagt Marie Wegener. Deshalb will sie sich nun als Mary Lane von diesem Weg nicht mehr abbringen lassen. Am Donnerstag, 30. November, erscheint ihr neuer Song „Home“ auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ein Video dazu gibt es auch.

Support-Act der Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann – früher „Die Lochis“

„Das Lied ist wie ein Spiegelbild der vergangenen Jahre. Wo ist mein Zuhause? Oder bin ich vielleicht schon längst angekommen?“, erklärt die 22-Jährige. Vom 4. bis 10. Dezember geht sie als Support-Act mit „He/Ro“ auf Tour – ein Musik-Duo mit den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann, die viele Jahre als Youtube-Stars („Die Lochis“) für Aufsehen gesorgt haben.

Weitere Kompositionen, die Marie Wegener alle zusammen mit einem Songwriter aus Münster geschrieben hat, sollen 2024 veröffentlicht werden – „Mirror and the Beast“ als nächstes Werk Ende Januar/Anfang Februar. „Im Video dazu wird meine Mutter mitspielen“, verrät die Duisburgerin lachend und überrascht sie mit dieser Ankündigung. „Davon wusste ich ja noch gar nichts, da bin ich mal gespannt“, sagt Corinna Wegener.

Kommentare zu ihrem neuen Look

Sie hat ihre Marie, die auch noch bei den Eltern in Meiderich wohnt, immer unterstützt – auch jetzt beim musikalischen Neuanfang ihrer Tochter samt neuem sexy Outfit, für das es nicht nur positive Kommentare in den Sozialen Medien gibt. „Vor allem ältere Leute hätten gerne die kleine DSDS-Marie zurück“, erklärt die 22-Jährige. „Von meinen jungen Fans bekomme ich viel Zuspruch. Um es mal klarzustellen: Ich bin gerne ungeschminkt und mag auch den Schlabberlook, aber ich möchte mich als junge Frau körperbewusst zeigen dürfen und mich dabei nicht mehr von irgendwem beeinflussen lassen.“

Dazu passt, dass sie nicht nur weiter an ihrer Gesangskarriere bastelt, sondern zudem Musikmanagement studiert – ein Fernstudium. Marie Wegener: „Verträge, Finanzen – ich will mich um alles selber kümmern können.“

