Junge Frauen überfallen 74-Jährige nach Bankbesuch

Duisburg Eine 74-jährige Frau ist in Duisburg überfallen worden. Zwei junge Frauen folgten ihr bis in den eigenen Hausflur. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Seniorin ist von zwei unbekannten Frauen im eigenen Hausflur überfallen worden. Nach Angaben der Polizei Duisburg geschah der Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Blütenstraße in Obermarxloh am Dienstag gegen 10.10 Uhr.

Die 74-Jährige hatte auf der Duisburger Straße in einer Bank Bargeld abgehoben und ging dann nach Hause. Die zwei Frauen liefen hinter ihr her in den Flur, eine ergriff die Handtasche und holte das Bargeld heraus. Die Seniorin versuchte noch, eine Täterin festzuhalten, diese riss sich aber los. Die 74-Jährige stürzte eine kleine Treppe herab und rief um Hilfe. Eine Nachbarin hörte das, konnte aber nur noch die Flucht der Frauen in Richtung Schillerstraße beobachten.

Nach Diebstahl in Duisburg-Obermarxloh: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft auf Hinweise zu den Unbekannten, die vielleicht schon im Bereich der Bankfiliale aufgefallen sein könnten: Sie sollen etwa 25 Jahre alt sein, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Beide waren dunkel bekleidet, eine mit einer langen Jacke mit Fellkapuze, eine mit einem Tuch, eine der beiden trug die dunklen Haare zum Zopf.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

