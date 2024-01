Junger Gepäckdieb (15) und Komplize im ICE überführt

In einem ICE schlugen auf der Fahrt durch Duisburg zwei Gepäckdiebe zu. (Archivbild)

Duisburg/Düsseldorf Einer von zwei festgenommenen Dieben ist erst 15 Jahre alt: Wie er und sein Komplize (29) im ICE mit mehreren Gepäckstücken erwischt worden sind.

Zwei Gepäckdiebe haben einer Reisenden (23) in einem ICE den Koffer gestohlen, während dieser durch Duisburg fuhr. Warum Polizisten die beiden im Zug festnehmen und noch mehr Diebesgut sicherstellen konnten.

Die Pressestelle der Bundespolizei berichtete am Montag, was im ICE 2411 am Freitag passiert war: Ein 15-Jähriger und ein 29-Jähriger hatten einer 23 Jahre alten Passagierin wohl um etwa 16.30 Uhr einen Koffer geklaut.

Als der Zug hielt, bemerkte die Frau, „dass der 15-jährige Algerier und der 29-jährige Marokkaner mit ihrem Koffer den Zug verlassen wollten“, wie die Bundespolizei berichtet. Die bestohlene Frau sprach die Männer an, nahm ihren Koffer wieder an sich und informierte mitfahrende Bundespolizisten über den Diebstahl. Diese reagierten sofort, eilten den Gepäckdieben hinterher und konnten sie festnehmen.

Duisburg/Düsseldorf: Bundespolizei nimmt Gepäckdiebe im ICE fest

Nach der Festnahme konnte ein weiterer Koffer, den die beiden Verdächtigen bei sich hatten, einem weiteren bestohlenen Opfer wieder ausgehändigt werden. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde das Duo zur Wache gebracht. Die Ermittler fanden zudem eine präparierte Tasche, in der sich gestohlene Sportbekleidung befand. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Der 15-Jährige wurde nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls entlassen. Der 29-Jährige wurde festgenommen; er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wurde dem Amtsgericht übergeben. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen der Diebstähle eingeleitet.

