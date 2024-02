Karneval in Duisburg: Hier sind sagenhafte 1305 tolle Fotos

Karneval in Duisburg: Nicht nur Rosenmontag haben die Jecken in der Stadt gefeiert. Wir zeigen sagenhafte 1305 Bilder.

Duisburg Mit 1305 Fotos in Erinnerungen schwelgen: Wir zeigen schöne Bilder von Altweiber-Partys bis zum Rosenmontagszug in Duisburg. Zu den bunten Fotos.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nach den tollen Tagen zwischen Altweiber und Rosenmontag endet der Straßenkarneval in Duisburg. Die Session ist vorüber und der ein oder andere Jeck wird mit Wehmut an die fünfte Jahreszeit zurückdenken. Um die Erinnerungen wach zu halten, haben wir 1305 tolle Fotos der Karnevalszüge und Altweiber-Partys in Duisburg gesammelt. Hier geht es zu den Galerien:

+++ Die Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone. +++

Wem Fotos nicht reichen – Hier gibt es Karneval zum Nachlesen:

Der Rosenmontagszug in Duisburg im Video:

Rosenmontagsumzug in Duisburg Rosenmontagsumzug in Duisburg

+++ Für den Duisburg-Newsletter verschickt unsere Lokalredaktion von sonntags bis freitags jeden Abend eine E-Mail mit den lokalen Neuigkeiten des Tages: Hier geht es zur Anmeldung. +++

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg