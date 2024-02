Mit einem großen Aufgebot sicherte die Polizei die Karnevalszüge in Duisburg, wie etwa den Sermer Zug am Sonntag.

Karneval Karnevalszüge in Duisburg: Anzeigen und Platzverweise

Duisburg Nach den Karnevalszügen in Duisburg am Wochenende zieht die Polizei eine positive Bilanz. Warum in einem Fall weiter ermittelt wird.

Die Polizei Duisburg zieht eine insgesamt friedliche Bilanz für die Karnevalsumzüge am Wochenende. Die „Vielzahl von Kräften“, die im Einsatz war, nahm vier Jecke mit ins Polizeigewahrsam, schrieb zehn Strafanzeigen und erteilte zehn Platzverweise.

Für den Kinderkarnevalszug in Hamborn laufen noch polizeiliche Ermittlungen. Wie berichtet, wurde Kinderprinz Leonardo leicht am Auge verletzt, weil er von einem Unbekannten mit Bonbons beworfen wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, der in Höhe einer Bankfiliale an der Duisburger Straße passierte. Der kostümierte Werfer soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und schwarze kurze Haare haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0203-2800 entgegen. Die Polizeibeamten erteilten außerdem drei Platzverweise für Kamellesammler, die sich trotz mehrfacher Ermahnung den Karnevalswagen gefährlich näherten.

Karneval in Duisburg: Polizei nimmt renitente Jecken mit ins Gewahrsam

Beim Karnevalszug in Serm endete der Tag für drei Personen im Polizeigewahrsam. Zwei Personen erhielten einen Platzverweis, drei Personen Strafanzeigen: Einer wegen Sachbeschädigung, einer wegen Beleidigung und einer wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der nach Angaben der Ordnungskräfte unverletzt blieb.

Beim Karnevalszug in Duisburg-Wehofen hat die Polizei fünf Personen einen Platzverweis erteilt. Unter anderem hatte ein junger Mann nach Polizeiangaben einen Mitarbeiter der Stadt beleidigt und sich dann gegen den Verweis gewehrt. Er wurde „zur Abregung seines Gemütszustands in Gewahrsam genommen“, schreibt die Pressestelle. Außerdem haben betrunkene Jugendliche sich verbal und körperlich auseinandergesetzt. Vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen.

Beim Nelkensamstagszug von Homberg nach Moers wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung geschrieben. Außerdem soll es laut Polizei eine fremdenfeindliche Beleidigung gegeben haben.

Unsere Fotostrecken der Karnevalszüge

