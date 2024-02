Kinderkarnevalszug in Hamborn: Straßenbahn 903 unterbrochen

Duisburg-Hamborn Der 60. Niederrheinische Kinderkarnevalszug in Hamborn am Sonntag bedeutet große Einschränkungen für Bus und Bahn. Was Fahrgäste wissen müssen.

Zigtausende Mädchen und Jungen sowie ihre Eltern freuen sich auf den 60. Niederrheinischen Kinderkarnevalszug. An Tulpensonntag (11. Februar) zieht Europas größter Kinderkarnevalszug ab 14.11 Uhr auf neuer Strecke mit Wagen und Fußgruppen durch Hamborn, allerdings nicht mehr durch Marxloh. Dieser farbenfrohe Lindwurm hat Vorrang vor dem Straßenverkehr und die Schlachtrufe „Hamborn, Helau!“ halten dann sogar die Straßenbahn 903 auf.

Wenn die kleinen Jecken zum Kinderkarnevalszug strömen, wird die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nachmittags viele Busse umleiten müssen und die Straßenbahnlinie 903 streckenweise unterbrechen. So fahren die Bahnen von 13.15 bis 16.30 Uhr nicht zwischen dem Pollmannkreuz (Haltestelle „Marxloh Pollmann“) und Meiderich Bahnhof.

60. Niederrheinische Kinderkarnevalszug: Straßenbahn 903 wird unterbrochen, viele Busse umgeleitet

Die Straßenbahnen der Linie 903 können entlang des Zugweges in der Zeit von 13.15 Uhr bis cirka 16.30 Uhr zwischen den Haltestellen „Meiderich Bahnhof“ und „Marxloh Pollmann“ nicht fahren. In diesem Streckenabschnitt setzt die DVG dann Ersatzbusse ein. Der Umstieg auf den Schienenersatzverkehr (SEV 903) in Fahrtrichtung des Meidericher Bahnhofs erfolgt an der Haltestelle „Herrmannstraße“. Alle Haltestellen, die am Umleitungsweg liegen, werden dabei zusätzlich angefahren.

Neben der Straßenbahn 903 sind außerdem zahlreiche Busse betroffen. Die Linien 907, 908, 909, 910 und 935 müssen von 12.30 bis circa 16 Uhr eine andere Strecke fahren. Alle Bushaltestellen entlang der Umleitungen werden, wie beim SEV 903, zusätzlich angefahren. Die Linie 908 wird verkürzt, in der besagten Zeit endet sie vorzeitig an der Haltestelle „Kantstraße“.

Weitere Verkehrsinformationen gibt es unter anderem im Internet auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Hotline 0203 60 44 555 oder in der DVG-App.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg