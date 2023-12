Die „Adventskalenderband“ (im Bild) tritt bei der Weihnachtsfeier für alle in der Duisburger Marienkirche auf.

Aktion „Wärmewinter“ Kostenlose Weihnachtsfeier für alle in Duisburg am Samstag

Duisburg Eine Gratis-Weihnachtsfeier mit Live-Musik und Snacks steigt am Samstag in der Altstadt. Eingeladen sind auch einsame und obdachlose Duisburger.

Die Aktion #wärmewinter von Kirche und Diakonie geht ins zweite Jahr – auch für Duisburgerinnen und Duisburger, die von Armut, Einsamkeit oder Obdachlosigkeit betroffen und bedroht sind. Soziale Wärme, warme Getränke und eine beheizte Kirche erwarten Besucherinnen und Besucher am Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in der Marienkirche (Altstadt) bei der Duisburger „Weihnachtsfeier für alle“.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wir öffnen die Marienkirche und unsere Herzen für alle, die Hilfe benötigen“, kündigt Pfarrerin Barbara Montag an, die Geschäftsführerin der Diakoniewerk Duisburg GmbH. Musikalischer Gast ist die Adventskalenderband. „Mit großer Freude laden wir unsere Klientinnen und Klienten sowie weitere Gäste zu diesem musikalischen Highlight ein“, so Montag. Sie dankt allen Spendern, durch deren Beitrag die Veranstaltung möglich wurde. „So ermöglichen wir hilfsbedürftigen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die sich aus eigenen Mitteln keine Konzertkarten leisten könnten.“

Der Einritt ist frei, außerdem stehen warme Getränke und Snacks zur Verfügung. Eine Anmeldung ist freiwillig, damit die Anzahl der Plätze und die Verpflegung besser geplant werden können (Platz-Reservierung am Donnerstag möglich unter 0203 80025-11). Aber auch Kurzentschlossene ohne Anmeldung sind in der Marienkirche (Josef-Kiefer-Straße 4, 47051 Duisburg) willkommen.

Den Besuchern werden Texte und Lieder geboten, aber kein Gottesdienst. Die Veranstaltung richte sich ausdrücklich an alle Menschen – „unabhängig von ihrer Religion, Kultur, Herkunft, Sprache etc.“. Der Verein „Gemeinsam gegen Kälte“ und die Bahnhofsmission sind Kooperationspartner.

Hans Werner Scharnowski von der Adventskalenderband, beschreibt das Programm so: „Amerikanische Weihnachtsklassiker wechseln sich ab mit persönlichen, unter die Haut gehenden Balladen, Up-tempo-Mitsing-Liedern und eindrücklichen A-Capella-Gesängen.“ Dazu gebe es „pointierte Lesungen und motivierende Gedanken“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg