In der Duisburger Innenstadt wird es am Samstag, 3. Februar, eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus und die AfD geben. Das Archivbild zeigt Demonstranten am 13. Januar in Homberg.

Politik Kundgebung gegen Rechts am Samstag in Duisburg

Duisburg Engagierte vom Soziokulturellen Zentrum Stapeltor organisieren für Samstag, 12 Uhr, eine Kundgebung gegen Rechts in der City. Das ist geplant.

Duisburg stellt sich gegen Rechts: Das Soziokulturelle Zentrum Stapeltor ruft für Samstag, 3. Februar, zu einer Kundgebung gegen Rechts vor dem Stadttheater in der Innenstadt auf.

„Das Treffen von Geldgebern, AfD-Funktionären und Führungsfiguren aus der extrem rechten Szene sorgte in den letzten Tagen für großes Entsetzen. Wir nehmen diese und vergangene faschistische Vorplanungen nicht hin“, erklären die Veranstalter – und hoffen auf möglichst viele Mitstreiter. Alle Duisburgerinnen und Duisburger sind aufgerufen, sich am Samstagmittag, 12 Uhr, vor dem Theater am König-Heinrich-Platz versammeln.

Es ist die zweite Demo gegen Rechts in Duisburg. Im Januar hatte die AfD Duisburg in Homberg ihren Neujahrsempfang mit Alice Weidel abgehalten, vor der Halle hatten etwa 2400 Menschen protestiert. In den vergangenen Wochenenden fanden dann allerdings nur noch Demonstrationen in den Nachbarstädten statt. Diese Lücke wollen die Organisatoren der Kundgebung nun schließen.

Polizei Duisburg rechnet mit 300 Teilnehmern

Bei der überparteilichen Veranstaltung soll es Redebeiträge von anderen lokalen Initiativen geben, die sich grundsätzlich mit der aktuellen Migrationspolitik auseinandersetzen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt „Känk“. Die Polizei Duisburg geht von rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. „Wir rechnen mit einem störungsfreien Verlauf.“

Für Montag, 5. Febnruar, ruft darüber hinaus das Internationalistische Bündnis zu einer Kundgebung auf. Treffpunkt am Montag um 17.30 Uhr ist der Lifesaver-Brunnen auf der Königstraße in der Innenstadt.

