Das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, kommt für eine Lesung in den Landschaftspark Duisburg.

Duisburg. Im Landschaftspark Duisburg geht das Jahr mit einem Weihnachtskonzert der MKS BigBand und Luisa Neubauer zu Ende. Pläne für 2024.

Nach dem Lichtermarkt ist vor dem Weihnachtskonzert: Im Landschaftspark Duisburg Nord steht ein stimmungsvolles Konzert der Big Band der Musikschule ins Haus. Außerdem kommt Luisa Neubauer, das Gesicht des deutschen Ablegers von Fridays for Future, im Rahmen ihrer Lesereise nach Duisburg. Ein Überblick über den Park und die ersten Termine für 2024.

Der Landschaftspark Duisburg kann beides: Eventlocation und Erlebnispark

Den Landschaftspark begleitet viel Industriegeschichte der Stadt Duisburg und des Ruhrgebiets

Was Sie für ihren nächsten Besuch wissen müssen, haben wir zusammengefasst

Der Landschaftspark Duisburg Nord ist der Publikumsmagnet schlechthin für die Stadt an Rhein und Ruhr. Mit über 1,3 Millionen Gästen ist das Areal im Duisburger Norden einer der meistbesuchten Parks in Deutschland. Spektakuläre Veranstaltungen wie das Sommerkino, die Ruhr Games oder das Traumzeitfestival locken Besucher und Prominenz aus ganz Deutschland.

Der Landschaftspark Duisburg Nord: Fakten zum ehemaligen Hüttenwerksgelände

Auf dem Areal des Landschaftsparks wurde ab 1901 bis zum 4. April 1985 das Thyssen-Hüttenwerk betrieben, in dem Roheisen produziert wurde. Drei Jahre nach der Schließung entstand die Idee, das Gelände als Erlebnisraum zu nutzen.

betrieben, in dem Roheisen produziert wurde. Drei Jahre nach der Schließung entstand die Idee, das Gelände als Erlebnisraum zu nutzen. Alte Industriegebäude werden für Kultur- und Firmen-Events genutzt. Hochofen 5 bietet auf der Plattform einen Rundumblick auf 70 Metern Höhe.

bietet auf der Plattform einen Rundumblick auf 70 Metern Höhe. Gestaltete Grün- und Wasseranlagen treffen auf wilde Vegetation.

Über 700 Pflanzenarten sind hier beheimatet.

Im Gasometer kann man tauchen : In dem 13 Meter tiefen Becken liegen ein Schiffswrack, Autos und andere Objekte.

: In dem 13 Meter tiefen Becken liegen ein Schiffswrack, Autos und andere Objekte. Weitere Angebote: Es gibt Spielplätze, einen Fahrrad-Verleih, ausgeschilderte Wanderwege und:

einen Fahrrad-Verleih, ausgeschilderte Wanderwege und: Hochofen 5 kann man bis zur Aussichtsplattform besteigen. Über eine stählerne Treppe geht es bis auf 70 Meter Höhe. Ab Einbruch der Dunkelheit sowie Eis und Schnee oder Sturm ist er aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wie groß ist der Landschaftspark?

Der Landschaftspark Duisburg Nord ist 180 Hektar groß. Von dem stillgelegten Hüttenwerk kann man die drei Hochöfen umwandern, die Bunkeranlagen, Schrägaufzüge und Gießhallen. Seit 2000 stehen die Anlagen unter Denkmalschutz. Es gibt verschiedene, mehrere Kilometer lange Routen und Wanderwege, die über das Areal führen.

Wann leuchtet die Lichtinstallation im Landschaftspark?

Der britische Künstler Jonathan Park hat 1996 eine Lichtinstallation entwickelt, die die Industrieanlagen in rotes, grünes und blaues Licht taucht. Die Farben sollen an die Funktion der einzelnen Anlagenteile erinnern: Demnach steht Grün für Gas, Blau für Wasser und Rot für Feuer und Hitze.

Wegen der Energiesparverordnung war die Lichtinstallation seit dem 1. September abgeschaltet. Grundsätzlich soll sie bei Einbruch der Dämmerung aufflammen. In der Woche ist meist nur ein kleiner Teil des Parks beleuchtet, am Wochenende, an Feiertagen oder bei Veranstaltungen läuft das volle Programm.

Was kostet der Eintritt im Landschaftspark?

Grundsätzlich ist der Landschaftspark rund um die Uhr kostenlos begehbar. Bei Veranstaltungen an den Wochenenden können einzelne Bereiche gesperrt sein oder sie sind nur mit Ticket erreichbar.

Kann ich im Landschaftspark klettern?

Die Sektion Duisburg des Deutschen Alpenvereins betreibt seit 1990 einen Klettergarten. In den Möllerbunkern, in denen früher Koks und Eisenerze zwischengelagert wurden, kann man an Wänden und Türmen hochkraxeln. Es gibt Kurse, auch für Kinder. Mitglieder dürfen hier jederzeit klettern, alle anderen müssen sich anmelden (Kostenpunkt: 10 Euro). Das gilt auch für eine besondere Herausforderung: Einen Hochseilparcours, der Mutige samstags auf bis zu 50 Meter Höhe führt. Weitere Infos gibt es beim Deutschen Alpenverein Duisburg.

Wo kann ich am Landschaftspark parken?

Es gibt 1500 kostenlose Parkplätze vor dem Haupteingang. Die Zufahrt erfolgt über die Emscherstraße. Bei großen Veranstaltungen kann man außerdem auf dem Ausweichparkplatz an der Hamborner Straße parken (gegenüber von Ikea). Für Publikumsmagneten wie die Ruhr Games werden zusätzliche Shuttle-Angebote gemacht.

Darf ich im Landschaftspark grillen?

In der Vergangenheit war das möglich, es gab am Bunkervorplatz eine Grillstation. Leider gab es Besucher, die nicht sorgsam mit dem Park umgegangen sind, deshalb wurde dieses Angebot auf Null zurückgefahren.

Welche Filme und Shows werden im Landschaftspark gedreht?

Selbst Hollywood kommt für seine Filmaufnahmen nach Meiderich: Die Dreharbeiten für „Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange“ liefen abgeschirmt von neugierigen Menschen im Park. Zumindest Blicke auf die geschminkten Komparsen und die Arbeitsabläufe vor den Kulissen waren möglich.

Hier entstanden aber auch schon Teile für den Dortmund-Tatort, die Serie Babylon Berlin, den RTL-Katastrophenfilm „Bermudadreieck Nordsee“ und vieles mehr.

In der geräumigen Kraftzentrale und in der Gießhalle werden zudem regelmäßig Fernsehshows aufgezeichnet, darunter die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar (DSDS) sowie diverse andere Formate: die Ninja Warriors etwa, „99 - Eine:r schlägt sie alle!“ Auch Soaps finden hier ihren Platz, zuletzt zum Beispiel „Alles was zählt“.

>>KINO, STREET FOOD, SPORT, KULTUR: WELCHE VERANSTALTUNGEN SIND 2023 IM LANDSCHAFTSPARK GEPLANT?

Viele publikumsträchtige Veranstaltungen beleben das ganze Jahr über den Park. Das können Kulturprogramme sein, aber auch Sportevents oder Festivals, darunter die Ruhrtriennale, das Sommerkino oder der Lichtermarkt. Unser Überblick:

Konzert mit der Big Band der Musikschule Duisburg

In der Gebläsehalle wird es am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr weihnachtlich: Die Big Band der Musikschule Duisburg spielt echte Weihnachtsklassiker, bringt einige Überraschungsgäste mit und feiert eine Premiere: Die beiden Jugendchöre Young Voices I und II treten gemeinsam mit der Big Band auf. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 22 Euro.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf Lesereise

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt am Montag, 18. Dezember, in den Landschaftspark. Sie liest ab 20 Uhr aus ihrem aktuellen Buch „Gegen die Ohnmacht“. Versprochen wird eine Lesung der besonderen Art: Gespräch, Unterhaltung und Musik in einem – ganz nach dem Motto Klima.Politik.Musik. Gemeinsam mit der Journalistin Nina Kunz wird Neubauer zudem über die Klimakrise und deren Folgen sprechen, vor allem über ihre Hoffnung und Lösungsansätze.

Tickets kosten 26,20 Euro, ermäßigt 15,20 Euro, weitere Infos: https://tix.to/Klima-Politik-Musik

Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt Ende Dezember in den Landschaftspark nach Duisburg. Unser Archivbild zeigt sie im Mai beim Online Marketing Rockstars Festival. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / Unbekannt

>>DIESE TERMINE SIND BEREITS FÜR 2024 BEKANNT

Über 30 und 55 Kilometer geht es beim Little Mammut Ruhrgebiet am Samstag, 30. April. Nach dem Start im Landschaftspark geht es auf den beiden Distanzen an der Zeche Zollverein in Essen und beim Tetraeder in Bottrop. Weitere Infos: https://mammutmarsch.de/50-km-marsch/mammut-ruhr-30-55-km/

Das nächste Traumzeitfestival findet vom 21. bis 23. Juni 2024 im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. In den sozialen Netzwerken kündigen die Veranstalter an, dass erste Bands bald bekannt gemacht werden sollen. Weitere Infos: https://www.traumzeit-festival.de/

Wer sich für Fotografie, Reise und Outdoor interessiert, der sollte sich die Photo + Adventure notieren: Am 8. und 9. Juni 2024 kommt die Messe in den Park, bringt rund 150 Aussteller mit, Reisevorträge, Workshops und Live-Shootings. Weitere Infos: https://photoadventure.eu/messe-festival/

Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Halloween-Run geben. Die Webseite für die Anmeldung ist bereits freigeschaltet. Am 31. Oktober 2024 kann man in voller Gruselmontur auf unterschiedlich lange Strecken gehen: Vom 500-Meter-Kids-Run bis zur 10-Kilometer-Runde für die großen Monster ist alles dabei. Weitere Infos: https://halloween-run-duisburg.de/anmeldung-2024/

>>DIESE VERANSTALTUNGEN SIND IM LANDSCHAFTSPARK BEREITS GELAUFEN

Das Street Food Festival im Frühling

Den Festival-Auftakt macht in diesem Jahr das Street Food Festival: An den Ostertagen, vom 8. bis 10. April, gibt es eine kulinarische Weltreise, die Spezialitäten aus Thailand, Marokko, Korea und Argentinien auftischt. Burger, Churros, Strudel-Variationen und Besonderheiten aus dem Smoker Grill werden nicht fehlen.

Die Ruhr Games

Zum zweiten Mal gastiert mit den Ruhr Games das größte Internationale Sport- und Kulturfestival im Landschaftspark Duisburg Nord. Zwischen Gasometer und Hochofen zeigen vom 8. bis zum 11. Juni internationale Nachwuchsathleten Spitzensport von Stabhochsprung bis Bouldern und von Tischtennis bis Moto-Cross.

Bei den Ruhr-Games 2019 flogen Motorräder durch die Luft. Offiziell heißt das Moto-Cross-Spineramp-Wettbewerb und lockte zahllose Neugierige an. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Parallel läuft ein Kulturfestival mit Street Art, Digitaler Kunst, Tape Art und es gibt Begegnungen zwischen Jugendlichen verschiedenster Nationen. Obendrein werden umsonst und draußen die Giant Rooks und die Leoniden an Fronleichnam spielen. Weitere Infos: https://ruhrgames.de/

Das Traumzeit-Festival

Schon über 20 mal hat das Traumzeit-Festival Musikbegeisterte aus ganz Deutschland angelockt. Drei Tage lang

Live-Konzerte

, ein abwechslungsreicher Food-Markt und das alles vor der Kulisse des Hüttenwerks – die Kombination begeistert. Hunderte zelten auch in diesem Ambiente.

Traumzeit-Festival: Über 150 Fotos vom feiernden Publikum

Traumzeit-Festival: 170 Fotos von den Bands auf drei Bühnen

2022 haben Bilderbuch beim Traumzeitfestival den Landschaftspark gerockt. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Die Finals

Vom 6. bis 9. Juli 2023 werden bei den „Finals“ die Deutschen Meistertitel in 18 Sportarten vergeben – an sieben Sportstätten in Duisburg und Düsseldorf. In Meiderich werden die Sportarten BMX, Breakdance und Klettern ihre Deutschen Meisterinnen und Meister vor der beliebten Industriekulisse ermitteln.

Das freut Christoph Späh aus der Geschäftsführung der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, zu der auch der Landschaftspark gehört: „Die Finals haben eine nationale Tragweite.“ Natürlich hofft er auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Sommermarkt

Über 70 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker werden vom 21. bis 23. Juli beim Sommermarkt ihre schönsten Schätze zeigen. Viel ist vom „Premium-Kunsthandwerkermarkt“ noch nicht bekannt, aber hingehen lohnt sich sowieso.

Samstag und Sonntag ist von 13 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Open-Air-Kino in der Gießhalle – Das Stadtwerke-Sommerkino

Mit schönen Kinonächten in der alten Gießhalle begeistert das Stadtwerke-Sommerkino. Vom 12. Juli bis zum 20. August 2023 heißt es wieder „Film ab!“. Im vergangenen Jahr gab es 40 Vorführungen, 37.626 Besucher kamen in den Park.

Die Filme wurden Mitte Juni bekanntgegeben, schon am ersten Tag gingen 29.000 Tickets weg.

Die Mischung aus aktuellen Blockbustern, Klassikern der Filmgeschichte und Movies mit Kultcharakter lockt seit 1996 weit über Duisburg hinaus Kinofans an. Und da die Filme erst bei Einbruch der Dunkelheit beginnen, ist der Biergarten für die Zeit zwischen Feierabend und Vorführung ein gern besuchter Ort.

Weitere Infos gibt es auf https://www.stadtwerke-sommerkino.de/

Die Ruhr-Triennale

Duisburg ist neben Bochum, Dortmund und Essen einer der Spielorte für die Ruhrtriennale. Vom 10. August bis zum 23. September werden wieder Kulturevents zwischen Konzert und Performance im Landschaftspark angeboten.

Die Festivalreihe entstand 2002 nach Ende der Internationalen Bauausstellung Emscher Park. Sie sollte die neu entstandenen Industriedenkmäler mit Leben füllen.

Das Programm wird am 27. April veröffentlicht, dann beginnt auch der Kartenverkauf. Weitere Infos auf https://www.ruhrtriennale.de/de/programm

Das Street Food Festival im Herbst

Vom 29. September bis zum 1. Oktober wird das zweite Street Food Festival des Jahres gefeiert. Duisburg Kontor präsentiert das Event und verspricht vielfältige Geschmackserlebnisse, „selbst gebacken, frisch zubereitet, abwechslungsreich und vor allem international“.

Öffnungszeiten: Am Freitag, 29.9., von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 30.9., von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag, 1.10. von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hunde dürfen mit aufs Gelände, wenn sie angeleint sind. Weitere Infos: https://street-food-festival.de/duisburg

Familientour mit Fledermaus Edgar

In den Herbstferien gibt es für Familien ein besonderes Angebot: Sie können bis Sonntag, 15. Oktober an der „Großen GPS-Schatzsuche mit Edgar“ teilnehmen. Mit geliehenem GPS-Gerät oder dem eigenen Mobiltelefon geht es durch den Park. Sie bekommen vorab ein Aufgabenbuch mit GPS-Daten, eine Einweisung und bei erfolgreichem Abschluss einen Schatz für alle teilnehmenden Kinder.

Die Schatzsuche kostet 9,50 Euro pro Kind und 38 € für max. vier Kinder bis 16 Jahre. Für alle begleitenden Erwachsenen ist die Teilnahme im Aktionszeitraum kostenfrei.

Die Beatcon

Erstmals in Duisburg gibt es das Event „Beatcon“. Auf den Bühnen der Gebläsehalle geben Top-Produzenten und Rapper vom 7. bis 8. Oktober Einblicke in ihre Arbeitsweise und können so direkt mit dem Publikum in Kontakt kommen. Für Interessierte gibt es spezielle Vorträge und Workshops. Weitere Infos: https://beatcon.de/

In voller Montur und voller Eifer starteten die Bambini beim letzten Halloween-Run im Landschaftspark Nord in Duisburg. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das Taschenlampenkonzert

Das Taschenlampenkonzert ist ein Vergnügen für die ganze Familie. Am Samstag, 7. Oktober steigt es von 18.30 bis 21 Uhr in der Gießhalle 1, Einlass ist um 17 Uhr. Höhepunkt sind Lieder der Band „Rumpelstil“ aus Berlin. Mit Stirnlampen, Laternen und Lichterketten, auf Sitzkissen und Kuscheldecken können die Kinder den Landschaftspark als Konzertort erleben. Weitere Infos zu Tickets etc: http://www.du-kids.de/

Der Halloween-Run

Wenn Hexen, Untote und Gespenster ihre Laufschuhe schnüren, dann ist Halloween. Auch 2023 startet am 31. Oktober wieder der Halloween-Run in Duisburg. Im gruselig dekorierten Landschaftspark wird zwar offiziell auch die Zeit gemessen, im Vordergrund steht aber der Spaß. Schon vor dem Start gibt es Live-Musik, Kinder können sich schminken lassen oder Kürbisse schnitzen. Gekürt wird außerdem das ausgefallenste Kostüm.

Die Strecken sind zwischen 2,5 und zehn Kilometern lang. Bambini können auf eine 500 Meter-Strecke gehen oder 1,2 Kilometer in Angriff nehmen. Anmeldungen sind bereits möglich, weitere Infos gibt es auf der Webseite: https://halloween-run-duisburg.de/

Branchentreff: WestVisions #09

Am 16. November trifft sich die digitale Community in der Gebläsehalle bei der neunten Ausgabe der WestVisions. Ab 18 Uhr kann man hier netzwerken, ab 19 Uhr Inspiration tanken: In den Vorträgen geht es um Künstliche Intelligenz, aber auch um Biohacking als Methode, seine Leistungsfähigkeit und sein Wohlbefinden zugleich steigern zu können.

Zu Gast sind die Softwareentwicklerin Delia Lazarescu, die Digitalisierungsexpertin Dorothée Töreki sowie der Biohacker Dr. Patrick Kramer. Alexander Kranki, Geschäftsführer des Veranstalters Krankikom, sagt: „Seit ChatGPT werden die Risiken künstlicher Intelligenz diskutiert. Wir wollen den Blick auf die Chancen neuer Technologien richten.“ Die WestVisions bezeichnet er als „Veranstaltung für Weiterdenker und Erforscher“. Schülerinnen und Schüler des Duisburger Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs im Bildungsgang „Games + Interaktive Medien“ werden selbst entwickelte Spiele vorstellen. Weitere Infos und Tickets gibt es hier: https://www.westvisions.de/

Weihnachtsmarkt: Der schauinsland-reisen-Lichtermarkt

Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord

Über 120 Kunsthandwerker werden zum Schauinsland-Reisen Lichtermarkt kommen: Vom 1. bis 3. Dezember kann man in der illuminierten Hochofenkulisse bummeln, erste Weihnachtsgeschenke kaufen und Fotos machen. Wegen des großen Andrangs wurde die Veranstaltungsfläche erweitert. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Freitag von 13 bis 21 Uhr, Samstag 13 bis 21 Uhr, Sonntag, 11 bis 19 Uhr, Eintritt 6 Euro, der Vorverkauf beginnt im Oktober.

Weitere Infos: https://www.landschaftspark.de/lichtermarkt/schauinsland-reisen-lichtermarkt/

