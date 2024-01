Lkw-Auflieger löst sich plötzlich – Mann (49) eingeklemmt

Der Rettungshubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall in Duisburg in eine Klinik.

Schwerer Unfall in Duisburg-Hochfeld: Ein Lkw-Auflieger rollt plötzlich in den Gegenverkehr. Ein Mann wird in seinem Toyota eingeklemmt.

Schwerer Unfall in Duisburg am Donnerstagvormittag: Der Auflieger eines Lkw löste sich gegen 11.15 Uhr auf der Kreuzung Rudolf-Schock-Straße/Wörthstraße von seiner Zugmaschine, rollte in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen eines 49-Jährigen zusammen.

Der Mann wurde in seinem Toyota eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Auto befreien. Der Rettungshubschrauber flog den schwerverletzten Mann in eine Klinik. „Lebensgefahr besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht“, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Warum sich der Anhänger auf der Hochfelder Kreuzung von der Zugmaschine abkoppelte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat den Laster sichergestellt. Der Unfallbereich mussten stundenlang gesperrt bleiben.

