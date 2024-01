Lufthansa: Mit dem Flugzeug „Duisburg“ flogen schon Giraffen

Die erste „Duisburg“: Eine Boeing 707-330 der Lufthansa, hier auf dem Flughafen in New York, hebt nicht mehr ab. Es folgten in 60 Jahren weitere Flugzeuge, die auf den Namen „Duisburg“ getauft wurden.

Duisburg. Ein Flugzeug der Lufthansa ist auf den Namen „Duisburg“ getauft. Womit die Maschinen Aufsehen erregten – und wohin die „Duisburg“ aktuell fliegt.

„Duisburg“ hebt ab – zumindest gilt das für das gleichnamige Flugzeug der Lufthansa. Seit 1963 trägt ein Flieger der Kranich-Flotte den Namen der Rhein-Ruhr-Stadt, aktuell ein Airbus A350-900 mit der Flugzeugkennung D-AIVD. Mit der „Duisburg“ reisen Menschen also um die Welt – so hebt die Maschine zum Beispiel am 1. August in München ab und bringt die Passagiere ins kanadische Vancouver.

Dass die Lufthansa Patenschaften für Flugzeuge schließt, ist bei der Fluggesellschaft schon lange Tradition: 1960 erhielt eine damals moderne Boeing 707 erstmals den Namen einer deutschen Stadt – die „Berlin“, getauft von Willy Brandt, zu jener Zeit regierender Bürgermeister. Seitdem sind nach Angaben der Lufthansa rund 300 Flugzeuge hinzugekommen, die Namen deutscher Städte, Gemeinden und Bundesländer tragen und so zu fliegenden Botschaftern ihrer Heimat werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Duisburg“ hebt seit 60 Jahren für die Lufthansa ab

Seit 60 Jahren hat Duisburg einen „eigenen“ Flieger, zunächst eine Boeing 707 (Kennung: D-ABOV), die bis 1967 im Einsatz war. Taufpate am Düsseldorfer Flughafen war der damalige Oberbürgermeister August Seeling. Wenn die getaufte Maschine aus der Flotte ausscheidet, erhält die Stadt ein neues Patenflugzeug – und so folgte von 1967 bis 1980 ebenfalls eine Boeing 707 (Kennung: D-ABUL).

Dieses Flugzeugmodell galt zu jener Zeit als ausgesprochen komfortabel. Wohl auch aus diesem Grund nutzte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke auf einer Fernostreise die „Duisburg“ als Staatskarosse. Er durfte so miterleben, wie im März 1967 Flugkapitän Werner Utter als erster Pilot mit einer Boeing 707 auf dem Hochgebirgsflughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu landete, was damals für äußerst problematisch gehalten wurde.

Mit der „Duisburg“, einer Boeing 707-330 der Lufthansa, wurde der ehemalige Bundespräsident Heinrich Lübke nach Kathmandu gebracht. Foto: Deutsche Lufthansa AG / Unbekannt

Giraffen-Transport nach Shanghai mit der „Duisburg“

Ab 1982 und für elf Jahre flog dann eine Douglas DC-10-30 (Kennung: D-ADDO) mit dem Namen „Duisburg“ um den Erdball, anschließend und ab 1993 folgte für weitere 21 Jahre eine Boeing 747 (Kennung: D-ABTH).

Ein Foto der „Duisburg“ (D-ADDO) bei einer Landung im Jahr 1989. Foto: R. Kiedrowski / Lufthansa

Aufsehen erregte das Patenflugzeug im Jahr 1994, als die in Duisburg geborenen Netzgiraffen Tsavo und Sambesi – Zwillinge, eine absolute Seltenheit – vom Zoo mit Hilfe der Lufthansa-Maschine nach Shanghai transportiert und dem Tierpark der Stadt Wuhan als Geschenk übergeben wurden.

Die Boeing B 747-400 (D-ABTH) mit dem Taufnamen Duisburg war das erste Flugzeug in neuer „Star Alliance“-Lackierung. Das Flugzeug hat auch zwei Giraffen von Deutschland nach China gebracht. Foto: Ingrid Friedl / Lufthansa

Wohin die „Duisburg“ aktuell für die Lufthansa regelmäßig fliegt

Noch heute ist der eingangs genannte Airbus A350-900 mit der Aufschrift „Duisburg“ im Einsatz. 2019 für Philippine Airlines gebaut und ab 2022 von der Lufthansa geleast, hat das Flugzeug in diesem Jahr eine neue Lackierung mit dem Taufnamen erhalten. Das Flugzeug mit der Kennung D-AIVD hat schon mehr als 400 Flüge absolviert.

Wer einmal an Bord der „Duisburg“ reisen möchte: Das Flugzeug wird auf der Strecke von München nach Vancouver, Toronto und Montreal in Kanada eingesetzt, fliegt aber auch von München zu den indischen Metropolen Mumbai und Delhi und zurück. In den USA werden die Flughäfen Denver, Charlotte und Miami am häufigsten angeflogen.

Das ist die aktuelle „Duisburg“: ein Airbus A350-900. Die Maschine fliegt vor allem zwischen dem Flughafen in München und Metropolen in Indien und Kanada. Foto: Deutsche Lufthansa AG / Unbekannt

>> Lufthansa-Flotte und internationale Namen

Seit 2001 werden nicht nur deutsche Städte auf den Flugzeugen der Lufthansa verewigt: Der erste internationale Name war „ Gander/Halifax “.

“. Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 in den USA mussten viele Flüge auf den kanadischen Flughafen Halifax ausweichen. Die Einwohner der Stadt sowie der Nachbargemeinde zeigten viel Gastfreundschaft, sodass sich die Lufthansa mit einer Patenschaft bedankte.

am 11. September 2001 in den USA mussten viele Flüge auf den kanadischen Flughafen Halifax ausweichen. Die Einwohner der Stadt sowie der Nachbargemeinde zeigten viel Gastfreundschaft, sodass sich die Lufthansa mit einer Patenschaft bedankte. Durch die Ausweitung des Streckennetzes kommen Passagiere der Lufthansa heute aus der ganzen Welt, deshalb gibt es mittlerweile auch Taufnamen internationaler Metropolen wie Peking, Zürich oder Johannesburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg