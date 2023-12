Mann (33) stirbt an Stichverletzungen – Frau verhaftet

Auf der Wiesenstraße in Duisburg-Marxloh wurde am späten Sonntagabend (17.12.) ein 33-jähriger Mann blutüberströmt entdeckt.

Duisburg Ein Mann ist in Duisburg-Marxloh an einer Stichverletzung gestorben. Die Polizei hat seine Lebensgefährtin verhaftet. Was bisher bekannt ist.

In Duisburg-Marxloh ist es am Sonntagabend zu einem folgenschweren Vorfall gekommen: Ein 33-jähriger Mann ist in seiner Wohnung offenbar mit einer Stichwaffe verletzt worden. Seine Lebensgefährtin (33) hatte gegen 21.40 Uhr einen Rettungswagen in die Wiesenstraße gerufen. Rettungskräfte und Polizei haben dort den regungslos auf dem Boden liegenden Mann vorgefunden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Duisburger wenig später im Krankenhaus.

[Duisburg-Newslettergratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 33-jährige Lebensgefährtin etwas mit dem Tod zu tun haben könnte, nahmen die Beamten sie vorläufig fest“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe. Die Ermittler schließen aber auch nicht aus, dass der Duisburger sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Nach Bluttat in Marxloh: Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen. Sie ermittelt, was genau in der Wohnung passiert ist und welche Hintergründe das Geschehene haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat die Obduktion des Verstorbenen angeordnet. „Von den Ergebnissen erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse“, sagt Tepe. Die Obduktion soll laut Polizei heute stattfinden.

Das Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße liegt auf Höhe der Einmündung der Pestalozzistraße – unweit des Schwelgernparks. Nicht alle Wohnungen des Backsteinhauses scheinen bewohnt zu sein. An den fünf Klingelschildern sind keine Namen angebracht.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 21.40 Uhr zur Wiesenstraße in Duisburg gerufen. Foto: WTVnews_Duisburg_Tötungsdelikt

+++ Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt. +++

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg