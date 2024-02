Mann (90) stirbt nach Unfall vor einer Duisburger Bank

Ärzte in Duisburg haben um das Leben eines 90-Jährigen gekämpft – ohne Erfolg.

Duisburg Nach einem Unfall vor einer Duisburger Bankfiliale ist ein 90-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Staatsanwaltschaft ordnet eine Obduktion an.

Ein 90-Jähriger ist nach einem Unfall in Duisburg gestorben. Zu den Umständen ermittelt die Polizei.

Bereits am Mittwoch, 24. Januar, gegen 11.40 Uhr hatte ein 39-Jähriger den Senior mit seinem Opel touchiert, als er vom Parkplatz einer Bankfiliale in Alt-Hamborn auf die Duisburger Straße fahren wollte. Er hatte den Senior offenbar übersehen.

Der 90-Jährige stürzte, ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär versorgt. Allerdings verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Seniors im Laufe der Zeit. Eine Woche nach dem Zusammenprall starb er in der Klinik. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Obduktion an.

Polizei Duisburg sucht Zeugen nach tödlichem Unfall in Hamborn

Zudem sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg