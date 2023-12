Markus Krebs heiratet seine Jacky – exklusive Einblicke

Duisburg Comedian Markus Krebs hat seine Jacky in Duisburg geheiratet. Der Standesbeamte war kein Unbekannter. Exklusive Einblicke von der Hochzeit.

Markus Krebs hat am Samstagnachmittag seiner Jacky im Landhaus Milser in Duisburg das Ja-Wort gegeben. Der Standesbeamte im Wintergarten des Hotels war kein Geringerer als Oberbürgermeister Sören Link, ein Freund des bundesweit bekannten Comedians.

Jacky erschien in einem Traum in Weiß, individuell angefertigt durch das Duisburger Brautmodengeschäft „Zauberkleid“. Markus Krebs kaufte seinen schicken, grünen Anzug ebenfalls in Duisburg, bei „Holt Mode“, und trug dazu ganz lässig weiße Turnschuhe. Als Trauzeugin hatte sie sich Freundin Lisa und er sich seine Cousine Monika ausgesucht.

Oberbürgermeister Sören Link traut Markus Krebs und seine Jacky

In einer launigen Rede, so Krebs, spielte Link auf den Heiratsantrag an, den der Comedian seiner Herzensdame vor rund drei Jahren während eines Auftritts in Kleve gemacht hatte, ganz spontan hinter der Bühne. Ihre erste typisch trockene Reaktion: „Ich esse Chips.“ Zum Glück sagte Jacky dann doch noch „Ja“. Passenderweise hatte der Duisburger OB nun bei der Trauung zum großen Amüsement aller eine Tüte Chips dabei – so knisternd wie die Liebe der beiden immer sein möge.

Mit dem Ja-Wort machte Krebs seiner Frau noch eine große Liebeserklärung. „Ich habe mit Dir das gefunden, was ich immer haben wollte. Du passt genau in mein Leben.“ Bereits in einem früheren Gespräch mit der Redaktion hatte der 53-Jährige von seiner Partnerin geschwärmt. „Sie hat genau meinen Humor, ist ehrlich und zuverlässig – kurz: sie und keine andere!“ Und auch Jacky ist überglücklich: „Ich liebe ihn wahnsinnig. Außerdem bringt er so viel Humor und Abwechslung in mein Leben.“

Nach der Trauung Fotos auf einer Harley

Nach der Eheschließung ging es mit einem Mercedes V, einem Oldtimer, Baujahr 1953, zum Fotoshooting. Dabei ließ sich das frisch vermählte Paar auch ganz cool auf einer Harley direkt vor dem Huckinger Hotel ablichten. „Kalt war es. Jacky tat mir ein bisschen leid“, erzählte Krebs und fügte schmunzelnd hinzu: „Sie hatte so eine Gänsehaut, da hätte man Malen nach Zahlen machen können.“

Ganz lässig: Markus Krebs und seine Jacky auf einer Harley vor dem Landhaus Milser in Duisburg. Dort haben die beiden den Bund fürs Leben geschlossen und ihre Hochzeit gefeiert. Foto: Vahe Martinian / WAZ

Während die Trauung im engsten Familienkreuz stattfand, waren laut Krebs zur Hochzeitsfeier am Abend ebenfalls bei Milser im Ristorante „Da Vinci“ insgesamt rund 100 Gäste eingeladen – unter anderem auch Pia Tillmann. Die Schauspielerin („Köln 50667“) und Moderatorin war zuletzt in der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen. Ansonsten hielt sich die Promidichte in Grenzen, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Ich habe dem MSV Glück gebracht!“ Comedian Markus Krebs freute sich an seinem Hochzeitstag über den Sieg seines Herzensclubs.

Markus Krebs hatte auch deshalb abends gute Laune, weil sein geliebter MSV am Nachmittag gegen den VfB Lübeck auf den letzten Drücker 1:0 gewonnen hatte. „Ich habe dem MSV Glück gebracht!“, sagte er lachend gegenüber der Redaktion, während immer mehr Gäste eintrudelten.

Markus Krebs: Auch seine Ex-Frau feierte mit

Bemerkenswert: Auch seine Ex-Frau Anke aus seiner ersten Ehe von 1994 bis 2000 feierte mit. „Sie ist eine gute Freundin von Jacky“, sagte der Comedian. Er habe eigentlich mit allen Frauen, mit denen er mal zusammen war, noch einen sehr guten Draht.

Jacky ist seit 2017 die Herzensdame an seiner Seite – und übrigens auch seine Angestellte. Sie ist unter anderem für das Merchandising verantwortlich. Kennengelernt hatten sich die beiden über ihre Mutter Nicole, mit der Krebs früher öfter im „ZAP“ war, einem evangelischen Jugendzentrum in Neudorf.

Comedian wollte eigentlich gar nicht mehr heiraten

„Auch Nicole arbeitet für mich – als Bürokraft und Fahrerin“, erzählte der Comedian mal in einem früheren Gespräch mit der Redaktion. „So bin ich dann auf Jacky getroffen. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr heiraten.“ Aber zwischen den beiden hat es dann richtig gefunkt.

Sie wollten schon im vergangenen August den Bund fürs Leben schließen. Krebs musste da allerdings krankheitsbedingt passen. Nun hat es im Dezember aber geklappt. Der 53-Jährige freute sich am Abend auch auf eine ordentliche Party: „Es wird mit Schlager enden.“ Ansonsten gehören die legendären Hard-Rocker von „Kiss“ zu seinen absoluten Lieblingsmusikern. Songs wie „Mr. Brightside“ (The Killers) mögen beide, ebenso wie die Lieder von „Fury in the Slaughterhouse“.

Tattoo als Liebeserklärung geplant

In Anlehnung an einen der Hits der deutschen Band wird sich der Comedian am Dienstag ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen – eine abermalige Liebeserklärung an seine Ehefrau, die diesmal im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht: „Jacky, you are my land of milk and honey“ („Jacky, du bist mein Schlaraffenland“). Das hat der 53-Jährige der Redaktion bereits verraten.

Nach der Hochzeitsfeier wollen sich die beiden Frischvermählten ansonsten ein paar ruhige Tage gönnen, ehe Krebs dann seine Tour in Norddeutschland fortsetzen wird. Flitterwochen sind erst im kommenden Jahr geplant. Dann soll es nach Kanada gehen. Die Familie des 53-Jährigen mütterlicherseits wohnt größtenteils in Montreal. „Jacky war noch nie da“, sagt Krebs, der sich schon freut, die zweitgrößte Stadt Kanadas mit seiner Ehefrau zu erkunden.

>> MARKUS KREBS HEIRATET: DAS HOCHZEITSESSEN BEI MILSER

Im Milsers Ristorante „Da Vinci“ wurden zunächst italienische Vorspeisevariationen serviert. Vom Buffet gab es Penne mit Kalbsragout, Tortellini mit Ricotta und Spinat, Doradenfilet mit mediterranen Kräutern, Saltimbocca alla Romana, Kalbsmedaillons mit Parmaschinken in Weißweinsauce, gewürzt mit Salbei. Die Beilagen: verschiedene Blattsalate, Rosmarinkartoffeln und buntes Gemüse der Saison. Zum Dessert durften sich die Gäste auf Dreierlei im Gläschen freuen: Mascarponecreme, Tiramisu und Pannacotta. Außerdem gab‘s eine Hochzeitstorte. Die Getränke: Prosecco, Aperol Spritz, Weiß- und Rotwein, verschiedene Biere, ein Digestif und Kaffeespezialitäten.

