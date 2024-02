Max Giesinger in Duisburg: Wir verlosen 3 x 2 Karten

Max Giesinger tritt am Samstag, 3. August, in Duisburg auf: im Stadtpark Meiderich. Hier können Sie Tickets gewinnen. (Archivbild)

Duisburg Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Star-Konzert mit Max Giesinger („Wenn sie tanzt“) am 3.8. im Stadtpark Meiderich. Hier geht‘s zum Gewinnspiel.

Wir verlosen mit dem Veranstalter, der Jagu Agentur Guido Jansen, 3 x 2 Karten für das Open-Air-Konzert von Popstar Max Giesinger in Duisburg. Giesinger, der mit Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ die Charts eroberte, tritt am Samstag, 3. August, ab 19.30 Uhr im Stadtpark Meiderich auf.

Wir verlosen 3 x 2 Karten. Das Gewinnspiel endet am 15. März. Die drei Gewinnerinnen/Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Hier geht es direkt zum Gewinnspiel.

Das Konzert knüpft an die früher beliebte Veranstaltungsreihe „Park-Kultur“ an, die damit nach zehn Jahren in den Stadtpark zurückkehrt. Die Idee hatten Kabarettist Wolfgang Trepper, der Meidericher Unternehmer Christian Krämer und Veranstalter Guido Jansen, die „etwas für den Stadtteil tun“ wollten, wie Jansens Agentur mitteilt. „Nach langen Verhandlungen“, so die Veranstalter, sei es schließlich gelungen, Max Giesinger (The Voice of Germany; Gewinner MTV Europe Music Awards und 1 Live Krone) nach Meiderich zu holen.

Singer-Songwriter Max Giesinger spielt im Sommer 2024 zahlreiche Open-Air-Shows. Stehplatz-Tickets für das Duisburger Konzert gibt es im Vorverkauf für 59,99 Euro, etwa auf www.rheinruhrticket.de.

