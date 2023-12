Mehrere Bäume in Duisburg-Hochheide gefällt: „Schlimm“

Duisburg-Hochheide An der Rheinpreußenstraße in Duisburg-Hochheide sind viele Bäume verschwunden. Ein Duisburger kritisiert das scharf. Was ist hier passiert?

An der Rheinpreußenstraße in Richtung A40 in Hochheide sind viele Bäume gefällt worden. Ein Duisburger kritisiert die Fällungen scharf. „Bäume sind fürs CO₂ wichtig, nehmen aber auch eine Menge Schall weg“, schreibt er an die Redaktion. „Schlimm genug, dass in den Gärten überall die Bäume gefällt werden, mir ist aber überhaupt nicht klar, weshalb an der viel befahrenen Rheinpreußenstraße Richtung Autobahn die Bäume gefällt werden müssen.“ Was ist hier los?

Verantwortlich für die Baumfällungen ist die Straßenmeisterei des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin, dass die konkrete Zahl der Bäume, die gefallen sind, nicht benannt werden kann - „da flächige Gehölzstrukturen behandelt wurden.“ Eine erforderliche Pflegemaßnahme, erklärt die Sprecherin weiter. In diesem Bereich standen viele bruchgefährdete Bäume, etwa mit Rußrindenkrankheiten oder Zwieselwuchs.

Baumfällungen in Duisburg: Keine Ersatzpflanzungen geplant

Ersatzpflanzungen sind laut der Sprecherin nicht vorgesehen. Der Grund: Es handele sich nicht um eine Kompensations- oder Ersatzmaßnahme, sondern um eine Unterhaltungsmaßnahme. „Durch die Gehölzpflege bildet die Gehölzstruktur neue und vitale Triebe aus. Zur Förderung einer stabilen Bestandsstruktur verbleiben standsichere und erhaltenswerte Einzelbäume, Sträucher und Gehölzgruppen innerhalb der Pflegeabschnitte.“

Zudem sei die Maßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Duisburg abgestimmt. Voraussichtlich in dieser Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

