Polizei Messerattacken in Barbiersalon in Hochfeld – Täter flüchtig

Duisburg Nach einem Streit haben Männer in einem Barbiersalon in Hochfeld mit Messern zugestochen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es nach Angaben der Polizei Duisburg gegen 15.50 Uhr am Mittwoch in einem Barbiersalon an der Heerstraße in Hochfeld gekommen.

Nach Informationen der Redaktion gerieten zwei Kunden (40 und 27 Jahre) mit einem Mann wegen einer Bagatelle in einen Streit, der daraufhin den Salon verließ und kurz darauf mit mindestens einem weiteren Kompagnon zurückkehrte. Beide stachen mutmaßlich mit Messern auf den 40- und 27-Jährigen ein, die bei den Attacken mehrere, tiefere, aber laut Polizei keine lebensgefährlichen Stich- und Schnittverletzungen erlitten.

Die Polizei Duisburg sucht nach mutmaßlichen Messerattacken in einem Barbiersalon in Hochfeld Zeugen. Foto: Kim Kanert / FFS

Mutmaßliche Messerattacken im Barbiersalon in Duisburg-Hochfeld: Polizei sucht Zeugen

Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten zu Fuß über die Heerstraße in Richtung Platanenhof.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich telefonisch unter 0203 2800 melden sollen. Zumindest einer der Tatverdächtigen kann näher beschrieben werden. Er soll Mitte 20 und 1,80 Meter groß sein, kurze schwarze Haare und eine lange schwarze Jacke getragen haben.

Der Angriff in dem Barbiersalon ist die dritte schwerere Messerattacke innerhalb weniger Tage. Auf der Weseler Straße eskalierte am 18. Januar Streit unter Jugendlichen. Ein 16-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am selben Abend fügte ein Trio in der Altstadt einem 27-Jährigen schwere Verletzungen zu.

