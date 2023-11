Duisburg Die Kripo ermittelt zu einem Millionendiebstahl im Duisburger Logport. Die Diebe machten einen Coup bei Logistikunternehmen. Waren es Profis?

Die Kripo ermittelt nach einem spektakulären Diebstahl im Duisburger Logport I. Die Schadenssumme liegt über einer Million Euro.

Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Sonntagabend stiegen Diebe vor Ort in die Lagerhalle eines großen Logistikunternehmens an der Marseiller Straße ein. Die Ermittler vermuten, dass die Täter dabei den Schutz der Dunkelheit nutzten, also am Samstagabend oder im Laufe der Nacht zu Sonntag zuschlugen.

Diebstahl im Duisburger Logport: Täter erbeuteten 2000 LED-Fernseher

Um in die riesige Halle im Stadtteil Friemersheim zu gelangen, hebelten sie ein verschlossenes Fenster auf. Dann machten sie sich daran, ihre Beute zu verladen. 2000 LED-Fernseher und über 10.000 elektrische Zahnbürsten luden sie ein. „Das ist deutlich mehr als eine Lkw-Ladung“, verdeutlicht Polizeisprecher Daniel Kattenbeck. Und: Auch einen mehr als 100 Kilogramm schweren Tresor stahlen die Diebe aus einem anliegenden Bürogebäude.

Tatort des Millionen-Diebstahls ist der Logport I in Duisburg-Friemersheim. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mit wie viel Fahrzeugen die Täter ihre Beute abtransportierten, wissen die Ermittler allerdings noch nicht. Fest steht jedoch der immense finanzielle Schaden: „Der liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich“, berichtet Kattenbeck.

Planten die Täter den Einbruch von langer Hand?

Viele Fakten sprechen nach Polizeiangaben zum aktuellen Zeitpunkt dafür, dass es sich bei den Tätern um Profis handelt, die den Einbruch von langer Hand planten. Ihr Coup fiel erst am Montagmorgen auf. Die Ermittler werten derzeit Spuren vom Tatort aus. Sie sichten zudem Bildmaterial aus einer Überwachungskamera. Auch werden Mitarbeiter des Unternehmens befragt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0203 280-0 entgegen.

Der Tatort an der Marseiller Straße liegt im Zentrum des Logport-Geländes zwischen Rhein und Kruppstraße im Westen Duisburgs. Dort reihen sich die großen Lagerhallen der Logistikfirmen aneinander. Waren aus aller Welt warten darin auf ihren Weitertransport.

