Der Tatort in Duisburg liegt in der direkten Umgebung des Fahrner Krankenhauses

Duisburg Ein Jogger hat im Duisburger Norden einen schwer verletzten Mann in einem Grüngürtel entdeckt. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Ein Jogger hat am Donnerstagmittag im Duisburger Norden einen schwer verletzten Mann gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Informationen der Polizei und der Staatsanwaltschaft entdeckte der Jogger den stark blutenden 32-Jährigen um 16.35 Uhr in einem Grüngürtel ganz in der Nähe des Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord in Fahrn und alarmierte umgehend die Polizei.

In dem Grüngürtel am Evangelischen Klinikum Duisburg-Nord wurde ein schwer verletzter Mann gefunden Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Mordkommission ermittelt zu Bluttat in Duisburg-Fahrn

Rettungskräfte brachten den Mann in die Klinik. Dort werden seine schweren Verletzungen versorgt. Zur Art der Wunden machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben. „Wir gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus“, erklärte Polizeisprecher Daniel Kattenbeck am späten Donnerstagabend.

Die Einsatzkräfte sicherten vor Ort Spuren, ein Auto wurde abtransportiert.

Das Motiv ist nach Behördenangaben allerdings noch vollkommen unklar. Nach einem Täter wird intensiv gesucht. Bei der Suche hoffen die Ermittler auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.

