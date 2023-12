MSV–Dynamo: Brand im Stadion – Dresdner Fans unter Verdacht

Duisburg Die Feuerwehr musste während des Drittligaspiels zwischen MSV Duisburg und Dynamo Dresden ein Feuer im Stadion löschen. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei Duisburg begleitet die als Hochrisikospiel eingestufte Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden wie berichtet mit einem Großaufgebot. Bislang verlief das Aufeinandertreffen der verfeindeten Fangruppierungen anscheinend friedlich. Allerdings stehen Anhänger aus Dresden unter Verdacht, im Gästebereich des Stadions absichtlich ein Feuer gelegt zu haben.

Wie Polizeisprecher Jonas Tepe während der laufenden Partie am Sonntagnachmittag berichtete, musste die Feuerwehr Duisburg während der ersten Halbzeit wegen des gefährlichen Zwischenfalls in der Schauinsland-Reisen-Arena einen Brand löschen.

MSV Duisburg empfängt Dynamo Dresden: Keine Pyrotechnik, aber offenbar Brandstiftung

In einem Toilettenraum im Gästebereich hatten mutmaßlich Anhänger des Gäste-Teams wohl gezündelt und ein Feuer gelegt. „Die Toiletten sind jetzt gesperrt“, berichtete Tepe nach dem Feuerwehr-Einsatz. Es sei eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt worden. Verdächtige konnten bislang nicht ermittelt werden.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr-Leitstelle bestätigte den Einsatz der „Brandschutzwache“. Im Summe seien zu diesem Zweck zehn Feuerwehrleute im Stadion. Diese Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen und hätten „den Entstehungsbrand“ im Gästebereich schnell löschen können. Zum Schaden konnte er keine Angaben machen.

Am Eingang des Gästeblocks: Vor der von der Polizei als „Hochrisikospiel“ eingestuften Partie durchsuchten Sicherheitskräfte die Fans von Dynamo Dresden am Eingang zur Arena. Foto: Martin Schroers / WAZ

Auf das Abbrennen von Pyrotechnik hatten die Ultras aus Dresden dagegen verzichtet. Sie hatten sich wie die organisierte Fanszene des MSV Duisburg zunächst am Stimmungsboykott beteiligt und zwölf Minuten geschwiegen, um gegen den Einstieg eines DFL-Investoren zu protestieren. Für diesen hatten am Montag die Vereine mit knapper Mehrheit bei der DFL-Vollversammlung gestimmt. In der Duisbuger Arena stimmten Duisburger und Dresdner Fans darum während der Partie im Wechselgesang „Scheiß DFL!“ an.

Zum Sportlichen: Nach drei Spielen ohne Niederlage erlitt der MSV Duisburg gegen Dresden einen Rückschlag im Abstiegskampf. Die Zebras verloren ihr Heimspiel 2:4 (1:1).

