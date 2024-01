In Duisburg-Mündelheim und Serm sind immer wieder Knallgeräusche zu hören. Die Polizei hat eine Vermutung, was dahinter steckt.

Geräusch Mysteriöse Knallgeräusche in Duisburg: Was steckt dahinter?

Duisburg Duisburger berichten in sozialen Netzwerken von Knallgeräuschen, die in unregelmäßigen Abständen zu hören sind. Die Polizei hat eine Vermutung.

Aufregung im Duisburger Süden: Viele Menschen aus

Serm Serm Die KG Südstern kürt am Samstag, den 20. Januar 2024 Roman I. zum neuen Sermer Karnevalsprinz in Duisburg. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

und Mündelheim berichten von mehreren lauten Knallgeräuschen. Mal seien sie in der Nacht, mal am Tag zu hören. In sozialen Netzwerken schreiben vor allem Hundehalter, deren Tiere schon „völlig verängstigt“ seien. „Meine Hündin zittert vor Angst und möchte schon gar nicht mehr laufen“, schreibt eine Duisburgerin. „Mein Schissbuxhund denkt, es ist schon wieder Silvesterabend“, berichtet eine weitere Userin.

Unterschiedliche Vermutungen über Knall-Ursache

Die lauten Knallgeräusche sind vielen Duisburgern vor allem am Wochenende aufgefallen. „Wir hören es seit mehreren Wochen und in den letzten beiden Tagen zu jeglicher Tages- und Nachtzeit.“ Aber auch am Montagmorgen soll es in kurzen Abständen immer wieder geknallt haben. In der Nacht zu Montag berichtet ein Duisburger: „Ich liege wach und bin dadurch genervt. Etwa alle 60 Sekunden knallt es.“

Die Vermutungen, wo die Knallgeräusche herkommen, reichen von „Verpuffungen bei HKM“ über „Knallanlagen auf den Feldern von Mündelheim“, „Schüsse von Jägern“ bis hin zu „Kampfjets, die die Schallmauer durchbrechen“. Möglich seien, so vermuten viele Duisburger, aber auch Arbeiten auf einem „Schiff auf dem Rhein“, oder „Vogelvergrämung am Düsseldorfer Flughafen.“

Während die Duisburger Feuerwehr zu den Knallgeräuschen keine Erkenntnisse hat, sind bei der Polizei Duisburg für den 3., 13. und 20. Januar Jagden angemeldet worden. „Was ja zu den Geräuschen am Samstag passen würde“, so eine Polizeisprecherin. Laut Diskussionen in den sozialen Medien waren die Knallgeräusche aber auch noch am Dienstag zu hören.

