Nach 62 Jahren: Duisburger Rockband verabschiedet sich

Duisburg Sie sind die wohl älteste Rockband des Ruhrgebiets: Nach 62 Jahren nehmen die Atomics Abschied von der Bühne. Das sind ihre Gründe.

In den 60er-Jahren standen die Atomics mit Tony Sheridan und Drafi Deutscher auf der Bühne, zuletzt rockten sie das Duisburger Stadtfest sowie das Ruhrorter Hafenfest. Am Samstag verabschieden sich die vier Musiker mit einem Konzert im Senftöpfchen in den wohlverdienten Ruhestand.

In den 60er-Jahren war Duisburg die Stahlstadt des Ruhrgebietes: Die Eisen- und Stahlwerke, aber auch der Bergbau bieten Tausenden einen schweren, aber sicheren Arbeitsplatz. Nach der Arbeit strömen die Stahlarbeiter in die zahllosen Duisburger Kneipen, um sich den Dreck aus den Kehlen zu spülen und mit Livemusik den Tag ausklingen zu lassen.

Fernsehen ist noch nicht angesagt, ein frisch gezapftes König Pilsener kostet 60 Pfennige und die Kneipe von nebenan ist der beliebte Treffpunkt für viele Frauen und Männer in fast jedem Alter. In diese Zeit, vor über 60 Jahren, fällt auch die Gründung der Atomics.

Atomics aus Duisburg sind wohl die älteste Rockband im Ruhrgebiet

Heute ist die Atomics Revival Band die wohl älteste Rockband im gesamten Ruhrgebiet. Insgesamt bringen die vier Musiker 296 Lebensjahre auf die Bühne. Nach 62 Jahren Bandgeschichte soll diese Ära am 1. Februar nun ihr wohlverdientes Ende finden. „Nun ist Götterdämmerung angesagt, anlässlich meines 80. Geburtstag werden meine atomar verstrahlten Freunde und ich, nach über sechs Jahrzehnten turbulenter Bandgeschichte und einer irren Bühnenpräsenz am ganzen Niederrhein, unser Bandbuch endgültig zuklappen“, erklärt Klaus Puchmüller, der Chef der eigenwilligen Methusalem Connection.

Auch wenn die Auftritte in den letzten Jahren seltener geworden sind, konnte die Band – beispielsweise beim Stadtfest in im Juli 2023 oder beim Hafenfest – die Fans guter Rockmusik überzeugen und mitreißen. Einer der größten Erfolge der letzten Jahre ist für die Band der Open-Air-Auftritt bei dem Sportfest von TuRa 88, bei dem sie die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, eine Ur-Duisburgerin, kennenlernen durften.

Auftritte mit Drafi Deutscher und Tony Sheridan

Das Repertoire der Rockband besteht aus Rock´n´Roll, Rhythm and Blues, Soul sowie feinnervigen Balladen wie „A Whiter Shade of Pale“. Der Lieblingstitel der Band ist „Hey Tonight“ von Creedence Clearwater Revival, mit dem sie fast jedes Konzert beginnen.

Die Bandgeschichte der Atomics begann 1962, als sich vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren zusammenschlossen und damit Duisburgs erste „Boygroup“ bildeten. Der Duisburger Klaus Puchmüller ist seit der Gründung dabei. In den Anfängen brachten die Atomics Musik von Chuck Berry und Buddy Holly, später auch von den Beatles, in die Duisburger Clubs. Die ersten Auftritte fanden im Studio Rheinhausen, Bibota Bar oder in der Goldenen Diele statt, wo sie auch schon mal mit Drafi Deutscher oder Tony Sheridan gemeinsam auf der Bühne spielten.

Einige Tage noch besteht die Band aus dem Bassisten Klaus Puchmüller (80), dem Keyboarder Nick Eckhardt (80), dem Gitarristen Ulrich Bergmann (61) und dem Schlagzeuger Reinold Pieper (75). Den Gesang steuern alle vier Musiker bei. „Auch bei uns macht sich das Alter bemerkbar. Die körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die Konzentrationsfähigkeit hat doch nachgelassen. Daher sagen wir ‚Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende‘“, so Klaus Puchmüller.

Letzter Auftritt im Senftöpchen

Das Ende scheint für die Musiker passend gewählt zu sein, denn die Musikkneipen in Duisburg und auch anderswo sterben rapide aus, es wird kaum noch Livemusik angeboten. Die vier Musikrentner und Freunde wollen sich jedoch weiterhin regelmäßig treffen und genüsslich in der Vergangenheit schwelgen und bei hoffentlich guter Gesundheit auch weiterhin in kleinem Rahmen Musik machen. Sie freuen sich schon auf den Sommer und die Partys im Garten mit Freunden, Bier und Musik. „Wir sind äußerst dankbar für eine wirklich lebendige, sehr interessante und turbulente Zeit, die wir über so viel Jahrzehnte mit unseren Fans und Freunden genießen konnten“, schließt Klaus Puchmüller.

Am nächsten Samstag findet nun der letzte Auftritt der Atomics Revival Band im Senftöpfchen in der Röttgersbachstraße 89 statt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. In dem zweieinhalbstündigen Programm werden noch einmal die großen Titel der Band zu hören sein.

