Nach Hundeangriff: So geht es mit den Jungschwänen weiter

Duisburg Nach dem Hundeangriff auf eine Schwanenfamilie in Duisburg leben auf dem Teich keine Schwäne mehr. Was mit den geretteten Jungtieren passiert.

Still ruht der See am Landhaus Milser in Duisburg-Huckingen. Kein Geschnatter, kein Geflatter. Ein paar Enten liegen schlafend am Ufer, ein Haubentaucher zieht seine Bahnen und ein Blässhuhn taucht gerade mit dem Kopf unter. Schwäne sind keine mehr zu sehen. Seit dem Hundeangriff auf eine Schwanenfamilie Ende Januar vermissen Spaziergänger die stolzen Tiere, die über Jahre hinweg am Sandmühlenteich zu Hause waren.

„Wir haben die beiden Jungtiere nach der Hundeattacke sofort in eine Auffangstation gebracht“, erklärte Carsten Schütz von der Tierrettung Schütz nach dem Angriff. „Dort verbleiben sie, bis sie sich erholt haben und groß genug sind, um alleine wieder in die Freiheit entlassen werden zu können.“

Nach Hundeattacke: Schwanenmutter bleibt alleine auf Sandmühlenteich zurück

Der Vater der Tiere wurde nach dem Biss schwer verletzt in die Tierklinik am Kaiserberg gebracht und dort direkt notoperiert. Am nächsten Tag wurde er dann wieder mit seinen Jungschwänen in der Auffangstation zusammengeführt, verstarb dort aber an den Folgen des Hundebisses. Die Verletzungen waren zu schwer. Die Schwanenmutter verblieb im Januar noch am Teich neben dem Landhaus Milser.

Zu sehen ist der Schwan dort nun aber auch nur noch selten. „Die Schwanenmutter hatte auch eine Verletzung hinten am Hals“, schildert eine aufmerksame Spaziergängerin ihre Beobachtung. In den ersten Tagen sei der Schwan noch alleine aufgeregt auf dem See verblieben.

„Schwäne rufen sich untereinander, was scheinbar einen einsamen Schwan vom Biotop an der Anger aufmerksam gemacht hat“, vermutet eine andere Duisburgerin in den sozialen Netzwerken. Der Schwan habe sich „dann immer wieder zwischendurch zu der Mama am Landhaus Milser gesellt. Mittlerweile hat er sie mit zum Biotop an der Anger genommen.“ Dort wurde das neue Schwanenpaar auch schon mehrfach gesichtet und fotografiert.

Die Jungschwäne haben sich nach dem Hundeangriff gut erholt. Bald können sie zurück in die Freiheit. Foto: Carsten Schütz

„Den Jungtieren geht es aktuell so gut, dass sie aus der Quarantäne heraus sind und mit anderen Schwänen zusammengeführt wurden“, sagt Carsten Schütz von der Tierrettung. „Es hat alles super geklappt, so dass sie bald zurück in die Freiheit können.“ Derzeit leben sie zusammen mit anderen geretteten Schwänen in der Auffangstation der Wildtierhilfe NRW in Moers. Dorthin hatte Carsten Schütz zuletzt auch mehrere geschwächte Schwäne aus Düsseldorf gebracht.

Der Schwanenvater wurde nach dem Angriff notoperiert, verstarb dann aber wenige Tage später. Foto: Tierrettung Schütz

Zum Sandmühlenteich nach Huckingen werden die jungen Schwäne allerdings nicht zurückkehren. „Die Jungtiere kommen an einen großen See, vielleicht an die Sechs-Seen-Platte, wo sie sich ihr eigenes Revier bilden können“, sagt Carsten Schütz. Am Landhaus Milser würden die Jungtiere von den älteren vertrieben werden. „Die Mutter ist ja noch in der Nähe und brütet auch bald wieder. Das würde nur Zank geben“, weiß der Tierretter.

