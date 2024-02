Nächster ÖPNV-Streik: Aber diese Busse fahren in Duisburg

Duisburg Am Donnerstag gibt es den nächsten ÖPNV-Streik. Was fährt dann noch in Duisburg? Das sagen die DVG und NIAG zu den Auswirkungen.

Für kommenden Donnerstag, 15. Februar, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ihre Mitglieder im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst erneut zu Warnstreiks aufgerufen – ganztägig auch die Belegschaft der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG).

Die Folgen: Mit Ausnahme der sechs Nachtexpresslinien (NE) fahren bei der DVG keine Busse. Es sind auch keine Bahnen unterwegs. Und das myBus-Angebot pausiert ebenfalls.

Dafür fahren laut DVG die NE-Busse am kommenden Donnerstag wie schon beim vergangenen ÖPNV-Streik am 2. Februar nicht nur nachts, sondern stündlich auch tagsüber. So startet beispielsweise der NE1 üblicherweise um 23.25 Uhr ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“. Am 15. Februar fährt der NE1 demnach immer um 25 Minuten nach der vollen Stunde ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“. Für die anderen Nachtexpresslinien gilt diese Systematik genauso.

Nächster ÖPNV-Streik: Bei der DVG fahren nur die Nachtbusse, aber ganztägig

Die Fahrpläne und Linienwege der Nachtexpressbusse gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft online auf www.dvg-duisburg.de und im Downloadcenter als Fahrplan. Die aktuellen Abfahrtszeiten am nächsten Donnerstag finden Fahrgäste in der myDVG Bus&Bahn-App und an den elektronischen Haltestellenanzeigern.

Die DVG bittet die Fahrgäste dennoch, sich um Alternativen wie Fahrgemeinschaften zu bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen.

Auch das DVG-Kundencenter am Duisburger Hauptbahnhof ist betroffen und bleibt deshalb am 15. Februar geschlossen. Der telefonische Kundenservice soll aber erreichbar sein.

NIAG erwartet nur Ausfälle einzelner Fahrten

Laut NIAG, die mit ihren Bussen auch Duisburg bedient, kann der Streik zu Ausfällen einzelner Fahrten führen – voraussichtlich aber vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. Die Fahrten der Tochtergesellschaft LOOK, die nicht bestreikt wird, werden am Donnerstag ebenso nicht betroffen sein, wie die Touren der von NIAG und LOOK beauftragten Unternehmen. LOOK und die beauftragten Unternehmen fahren viele Linien vor allem im Kreis Kleve und sind auch im Kreis Wesel und im westlichen Duisburg unterwegs.

Informationen zur Fahrt oder zu Alternativen gibt es bei der NIAG online im Fahrplaner auf www.niag-online.de, in der NIAG-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. Außerdem steht laut NIAG für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: 0800 6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).

Das NIAG-Team arbeitet nach eigenen Angaben daran, dass Schülerinnen und Schüler trotz des Warnstreiks möglichst ohne Einschränkungen zu ihren Schulen und auch wieder nach Hause befördert werden können.

NIAG: Streik am 2. Februar hatte kaum Auswirkungen

Wie die NIAG weiter mitteilt, wirkte sich der ÖPNV-Streik am 2. Februar eher geringfügig aus: Einzelne Fahrten entfielen, über den Tag verteilt konnten streikbedingt rund 9 Prozent der Linienfahrten nicht stattfinden. Schwerpunkt der Ausfälle war der Raum Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn.

