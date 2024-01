Neuer Schulsozialindex: 16 Grundschulen mit 9 bewertet

Die katholische Grundschule an der Böhmer Straße ist mit einem Sozialindex von 1 bewertet worden, die gleich daneben liegende Gemeinschafts-Grundschule wurde bei 3 eingestuft.

Duisburg Der Schulsozialindex zeigt, wie stark Schulen in Duisburg mit Herausforderungen durch ihr Einzugsgebiet zu kämpfen haben. Ergebnisse im Detail.

Die erste Veröffentlichung des Schulindexes hatte in Duisburg Schulleiterinnen und Schulleiter auf die Palme gebracht. Kaum nachzuvollziehen war 2021 die Bewertung der einzelnen Schulen.

Jetzt hat das Schulministerium einen neuen Schulsozialindex veröffentlicht. Also eine schulscharfe Bewertung des jeweiligen Standortes mit all seinen Vor- und Nachteilen:

Der Sozialindex basiert auf vier Faktoren: Der Kinder- und Jugendarmut, dem Anteil von Schülern mit vorwiegend nicht deutscher Familiensprache, dem Anteil von Kindern mit eigenem Zuzug aus dem Ausland sowie dem Anteil der Kinder mit Förderbedarf.

Neuer Sozialindex für Schulen in Duisburg: So wurden die Gymnasien bewertet

Die Duisburger Schulen wurden nach den vier Indikatoren mit Kategorien von 1 bis 9 bewertet: 1 steht für Einzugsgebiete ohne große soziale Herausforderungen, 9 für Schulen in armen Stadtvierteln mit Schülern, die besondere Schwierigkeiten mitbringen.

Landfermann-Gymnasium: 4, Steinbart-Gymnasium: 3, Mercator-Gymnasium: 6, Mannesmann-Gymnasium: 2, Max-Planck-Gymnasium: 7, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium: 6, Kopernikus-Gymnasium: 4, Franz-Haniel-Gymnasium: 4, Krupp-Gymnasium: 5, Albert-Einstein-Gymnasium: 2

So wurden die Gesamtschulen bewertet

Green-Gesamtschule: 7, Gesamtschule Süd: 3, Leibniz-Gesamtschule: 5, Heinrich-Heine-Gesamtschule: 6, Gesamtschule Mitte 5, Gesamtschule Meiderich: 9, Gesamtschule Walsum: 5, Erich-Kästner-Gesamtschule: 8, Theodor-König-Gesamtschule: 8, Emschertal-Gesamtschule: 6, Lise-Meitner-Gesamtschule: 5, Aletta-Haniel-Gesamtschule: 6, Grillo-Gesamtschule 9, Globus-Gesamtschule: 9

Der Schulsozialindex von Haupt-, Real- und Sekundarschulen in Duisburg

Realschulen: Gustav-Heinemann-Schule: 6, Realschule Fahrn: 5, Karl-Lehr-Realschule: 6, Gustav-Stresemann-Realschule: 6

Sekundarschulen: Am Biegerpark: 5, Justus-von-Liebig-Schule: 7

Hauptschule: Ludgerus-Hauptschule: 8

Diesen Schulsozialindex haben die Grundschulen in Duisburg

Bezirk Walsum: GG Theißelmannschule: 1, GG Vennbruchschule: 5, GG Unter den Kastanien: 3, GG Sternstraße: 5, KG Don-Bosco (Karlstraße): 6, GG Breite Straße: 9, GG Am Mattlerbusch: 3,

Bezirk Hamborn: GG am Röttgersbach: 4, KG Abteischule: 7, GG Schule im Dichterviertel (Kampstraße): 9, KG Barbaraschule (Gartenstraße): 5, KG Henriettenstraße: 9, GG Schule am Park (Warbruckstraße): 6, GG Sandstraße: 9, GG Salzmannschule: 7, GG Kunterbunt: 7, GG Regenbogenschule: 9, GG Gartenstraße: 9, KG am Bergmannsplatz (Rolandstraße): 3, GG Humboldstraße: 6,

Bezirk Meiderich-Beeck: GG Zoppenbrückstraße: 5, GG Bruckhausen: 9, GG Lange Kamp: 9, KG Fährmann: 4, KG Nombericher Str. 4, GG Heinrich-Bongers-Straße: 4, GG Hundertwasser-Schule (Karolinenstraße): 8, GG Hans-Christian-Andersen (Wiesbadener Straße): 9, GG Bergstraße: 5, GG Bruckhausen (Schulstraße): 7, GG Otfried-Preußler (Brückelstraße): 8, GG Laar: 8, GG Beeckerwerth: 2

Bezirk Mitte: KG Goldstraße: 5, KG Grabenstraße: 3, GG Tonstraße: 3, GG Wrangelstraße: 5, GG Mozartstraße: 4, GG Klosterstraße: 6, GG Hochfelder Markt: 9, GG Astrid-Lindgren-Schule: 4, GG Lilienthalstraße: 6, GG Hebbelstraße: 7, GG Habichtstraße: 5, GG Friedenstraße: 9, GG Eschenstraße: 9, GG Brückenstraße: 9,

Bezirk Rheinhausen: GG Donkschule (Gartenstraße): 1, GG Am Borgschenhof: 8, GG Beethovenstraße: 9, GG Auf dem Berg: 5, GG Bergheimer Straße: 5, GG Marktstraße: 5, GG Mevissenstraße: 3, GG Van-Gogh-Straße: 1, GG Pestalozzistraße: 8, GG Krefelder Straße: 9, GG Gerhart-Hauptmann (Breslauer Straße): 5, GG Marienfeldschule (Kirchstraße): 2,

Bezirk Süd: KG Böhmer Straße: 1, GG Böhmer Straße: 3, GG Rahm: 2, GG Großenbaumer Allee: 2, GG (Verbundschule) Lauenburger Allee: 2, GG (Verbundschule) Im Reimel: 2, GG Albert-Schweitzer-Straße: 3, GG Am See: 2, GG Wanheim (Am Tollberg): 8, GG Hermann-Grothe-Straße: 1,

Bezirk Homberg-Ruhrort-Baerl: EG Waldstraße: 1, GG Kirchstraße: 9, GG Marienstraße: 4, GG Ottoschule: 8, GG Am Lutherpark: 2, GG Ruhrort (Fürst-Bismarck-Straße): 7,

