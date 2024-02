Oje, Autofahrer! Wieder eine Sperrung im Kreuz Kaiserberg

Duisburg Wieder Einschränkungen im Kreuz Kaiserberg: Die Autobahn GmbH sperrt am kommenden Wochenende die Verbindung von der A3 auf die A40. Zu den Infos.

Autofahrer müssen ab Freitagabend, 9. Februar, mit Verkehrseinschränkungen im Kreuz Kaiserberg rechnen: Die Autobahn GmbH sperrt um 22 Uhr im Kreuz Kaiserberg die Verbindung von der A3 auf die A40. Die Sperrung, die für Sanierungsmaßnahmen erfolgt, soll am Montagmorgen, 12. Februar, um 5 Uhr aufgehoben werden.

Gesperrt sind laut Auskunft der Autobahn GmbH die folgenden Verbindungen: von der A3 aus Köln kommend die Verbindungen auf die A40 in Fahrtrichtung Essen sowie Venlo. Von der A3 aus Arnheim kommend die Verbindung auf die A40 in Fahrtrichtung Essen.

„Die Autobahn GmbH Rheinland saniert an diesem Wochenende die genannten Verbindungen zwischen der A3 und der A40 und den Standstreifen auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim“, heißt es in einer Pressemitteilung. Umleitungen sollen mit rotem Punkt beschildert sein und den Verkehr in dieser Zeit über die A59 und die A524 leiten.

