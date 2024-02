Im letzten Jahr haben über 200 Frauen an der „One Billion Rising“-Tanzdemo gegen Gewalt an Mädchen und Frauen in Duisburg teilgenommen. Am Mittwoch, 14. Februar, gibt es erneut weltweit Aktionen zum Thema.

One Billion Rising „One Billion Rising“ in Duisburg: Tanzdemo gegen Gewalt

Duisburg Weltweit wird mit „One Billion Rising“ am Mittwoch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert. Wo man in Duisburg mitmachen kann.

In 140 Städten in ganz Deutschland gehen am Mittwoch Frauen und Männer gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf die Straße. Die Tanzdemo „One Billion Rising“ wird auch in Duisburg erneut mit lauter Musik ein Zeichen setzen unter dem Motto „Rise for Freedom“ (deutsch „Erhebe dich für die Freiheit“). Um 15 Uhr geht es auf dem Platz vor dem Forum los.

Mit diesem Protesttag fordern die Veranstaltenden ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie ein konsequentes Bestrafen von Gewaltakten. Auch die Jungs von Heroes Duisburg, die sich für gleichberechtigtes Zusammenleben einsetzen, wollen sich mit einem Statement an der Tanz-Demo beteiligen und so ihre Solidarität und Unterstützung zum Ausdruck bringen. Anja Lerch begleitet die Demo mit einer Live-Einlage.

Tanzdemo „One Billion Rising“ am Mittwoch in Duisburg

„One Billion Rising“ wurde 2012 ins Leben gerufen, um das weltweite Ausmaß von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzuzeigen und dagegen zu protestieren. „Es würde mich sehr freuen, wenn am 14. Februar viele Duisburgerinnen und Duisburger an der Tanzdemo teilnehmen und wir uns gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen erheben“, so Elisabeth Koal, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Duisburg, und lädt damit zum Mittanzen ein.

Das Organisationsteam des Runden Tisches „Gewaltschutz für Duisburg“ veranstaltet die Tanz-Demo zusammen mit der Frauenhaus Duisburg gGmbH, der Duisburger Frauenberatungsstelle, Mina e. V., Mabilda e. V., dem autonomen Frauenhaus, Solwodi e. V. sowie dem Opferschutz der Duisburger Polizei und dem Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Stadt Duisburg.

Getanzt wird zu dem Lied „Break the Chain – Sprengt die Ketten!“, die Choreographie dazu kann man sich vorab auf Videos anschauen.

Mehr zum Thema

Sexuelle Gewalt: Neue Hilfe für traumatisierte Frauen - waz.de Gewalt gegen Frauen: Mehr Geld für Frauenhäuser in Duisburg - waz.de Häusliche Gewalt in Duisburg-Hamborn: Prozess ohne Publikum - waz.de Aktuelle Studie fragt: Wie kann man Femizide verhindern? - waz.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg